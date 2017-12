Cătălina Ponor se operează la Viena

Gimnasta constănțeană Cătălina Ponor a anunțat duminică, pe pagina sa de Facebook, că pleacă la Viena pentru o intervenţie la tendon, însă a menţionat că nu va renunța la ideea de a participa anul viitor la Jocurile Olimpice de la Rio. „Plec la Viena, pentru o intervenţie la tendon, dar în niciun caz nu am ajuns de urgenţă la spital. Vă asigur că am scăpare şi, mai mult decât atât, că voi trage cu toată puterea să fiu pentru voi la Olimpiada de la Rio! Operaţia presupune, de fapt, curăţarea tendonului, pentru a nu mai întâmpina probleme cu el de acum înainte. Pentru un sportiv este o operaţie uşoară şi nu mă va da peste cap. Va urma o perioadă de refacere, după care voi fi aptă pentru antrenamente. Drumul meu spre Rio nu se opreşte aici. M-am întors în gimnastică având un scop în minte şi am să-l duc până la capăt”, a notat sportiva legitimată la CS Farul.

Ca urmare a problemei pe care o are la tendon, Cătălina Ponor nu face parte din echipa României pentru Campionatele Mondiale de la Glasgow, care vor începe în 23 octombrie, multipla campioană, accidentată luna trecută, fiind înlocuită cu Andreea Munteanu.

