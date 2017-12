CATASTROFĂ! 30 de morți și aproximativ 200 de răniți într-un incendiu în București

UPDATE 1 noiembrie, 10.00:

Doi răniţi au decedat duminică dimineaţă

29 de persoane au murit, anunţă duminică Raed Arafat. Alte două victime ale incendiului din clubul Colectiv din Capitală au decedat, duminică, una la Spitalul de Arşi şi cealaltă la Bagdasar, numărul morţilor ajungând astfel la 29, a declarat Raed Arafat.

UPDATE 31 octombrie 13.00:

Zilele 31 octombrie, 1 și 2 noiembrie au fost declarate zile de doliu național

Hotărârea de Guvern adoptată sâmbătă privind declararea zilelor de 31 octombrie şi 1 şi 2 noiembrie zile de doliu naţional în România a fost publicată în Monitorul Oficial.

În zilele de doliu naţional, stabilite de Guvern prin hotărâre, se arborează drapelul României în bernă, potrivit Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice.

Toate autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să arboreze în bernă drapelul României, potrivit HG nr. 1157/2001 pentru aprobarea Normelor privind arborarea drapelului României.

Hotărârea Guvernului de sâmbătă mai prevede că în cele trei zile de doliu naţional posturile de radio şi televiziune, precum şi instituţiile de cultură trebuie să îşi adapteze programul în mod corespunzător.

UPDATE 31 octombrie, 10.00:

Ancheta în cazul incendiului de vineri seară, din clubul bucureştean Colectiv, soldat cu 27 de morţi şi 146 de răniţi, va fi preluată de Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, au declarat surse judiciare. Procurorul de caz de la Parchetul Tribunalului Bucureşti, Rareş Stan, aflat la locul incendiului, a declarat că a fost începută urmărirea penală in rem, pentru fapta de ucidere din culpă, iar principala ipoteză de lucru ar fi incendiul, şi nu explozia. Potrivit surselor citate, audierile în acest caz au început încă din noaptea de vineri spre sâmbătă, când a fost audiat, la Poliţia Capitalei, organizatorul spectacolului. De asemenea, se va face în continuare cercetarea la faţa locului persoanele care deţin şi administrează clubul fiind audiate, a mai spus procurorul. Procurorii şi echipele de criminalişti au făcut cercetarea la faţa locului, au ridicat probe care să ajute în stabilirea cauzelor incendiului, inclusiv înregistrări video care au surprins momentul în care focul a aprins materiale din sala de la Clubul Colectiv în care se desfăşura concertul, apoi s-a propagat. Forţele de ordine au securizat zona, pentru a permite anchetatorilor să facă cercetări. De asemenea, anchetatorii audiază mai mulţi martori şi cer avize şi documente referitoare la clădire şi la folosirea acesteia pentru concerte sau alte spectacole. Procurorii vor stabili şi dacă organizatorul concertului avea dreptul să folosească materiale pirotehnie şi dacă în acest sens exista un aviz de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă.

În anchetă se va avea în vedere şi dacă organizatorii aveau un plan de evacuare în cazuri de urgenţă, dacă uşile de evacuare putea fi uşor accesibile şi dacă în club erau mai multe persoane decât permite suprafaţa sălii.

O echipă de specialiști de la Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă (INCD-INSEMEX) Petroșani a sosit la București pentru a investiga cauzele izbucnirii incendiului de la Club Colectiv, potrivit Agerpres. INSEMEX este singurul institut din țară care are resursele și expertiza necesară pentru a determina cu exactitate care au fost cauzele producerii incendiului.

17 morţi, încă neidentificaţi

Procurorul de caz a precizat că, în cursul zilei de sâmbătă, se va desfăşura procedura de identificare a victimelor, la sediul Institutului Naţional de Medicină Legală (INML), dat fiind faptul că 17 dintre tinerii morţi sunt încă necunoscuţi. Prioritatea anchetatorilor în acest moment, în cazul incendiului din clubul bucureştean Colectiv, soldat cu 27 de morţi şi 146 de răniţi, este identificarea victimelor, urmând ca apoi să fie audiaţi răniţii care pot vorbi cu anchetatorii.

Ultimul bilanţ al incendiului de vineri seară din Club Colectiv, din Capitală, arată 27 de persoane decedate şi alte 146 de persoane internate în acest moment la spitalele din Capitală, a anunţat, sâmbătă dimineaţă, secretarul de stat Raed Arafat, precizând că 17 dintre decedaţi nu au fost identificaţi. Printre răniţi se află basistul şi vocalistul formaţiei. Chitaristul Mihai Alexandru este printre cei decedați. De asemenea, Vlad Ţelea, un alt chitarist al trupei Goodbye to Gravity, a decedat, în timp ce alţi colegi ai lor sunt internaţi.

Secretarul de stat în MAI Raed Arafat a anunţat, după şedinţa Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă care a avut loc la Guvern la ora 7.00, că la acest moment sunt 146 de persoane internate.

Numărul persoanelor decedate este de 27, dintre care 26 au murit înainte de a fi aduse la unităţi medicale, iar cea de-a 27-a a decedat la Spitalul Universitar.

Arafat a precizat că sunt neidentificaţi 5 din cei 146 de răniţi internaţi la acest moment.

Ministrul Sănătăţii, Nicolae Bănicioiu, a anunţat că sâmbătă, la ora 12.30, va avea loc o şedinţă de Guvern, iar Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă va propune declararea a trei zile de doliu naţional.

În total, azi-noapte aproximativ 200 de persoane au fost rănite, dintre care 162 au fost ransportate cu ambulanţe la Spitalul Floreasca, Spitalul de Arşi, Spitalul Elias, Spitalul Militar, Spitalul Sfântul Pantelimon, Spitalul Judeţean Ilfov, Spitalul Sfântul Ioan, Spitalul Bagdasar, Spitalul Municipal, Spitalul Colţea, Budimex şi Spitalul de Copii Grigore Alexandrescu, iar ceilalţi au mers singuri la unităţi sanitare, fără a rămâne internaţi.

Cine deţine clubul?

Acţionarul principal al Colectiv Club SRL, firma care deţine clubul în care s-a produs tragedia, este Alin Anastasescu, acesta mai având alţi doi asociaţi. Pe pagina sa de Facebook, Alin Anastasescu menţionează că este managing partner şi co-fondator al clubului, iar pe contul Linkedin Alin Anastasescu precizează este absolvent al Facultăţii de Arte.

Din mai 2013, el este co-fondator şi managing partner la Clubul Colectiv, iar din ianuarie 2011 este şi producător la Cevadevis.ro., unde a realizat matriale de publicitate pentru branduri cunoscute şi a mai organizat evenimente la firma Sasquatch pentru brandul Mountain Dew. Anastasescu a mai lucrat pentru compania Emagic Entertainment/Danube Event Services la organizarea unor concerte pe care renumite trupe internaţionale le-au susţinut în România.

Teoriile conspiraţiei funcţionează…

Trupa Goodbye To Gravity care a concertat în clubul Colectiv este formată din cinci tineri - Andrei Galut - voce, Alex Pascu - bass, Vlad Țelea - chitară, Mihai Alexandru - chitară şi Bogdan Lavinius – tobe - evenimentul fiind anunţat pe pagina de Facebook a localului drept ”un show de lumini customizat, precum şi de efecte pirotehnice şi decoruri special create pentru a reda atmosfera SF a artwork-ului”. Una dintre piesele trupei se numeşte “The day we day”, iar două dintre versuri sunt “Let go and beg for freedom. Another row juming into the flame”.Aceleași teorii au apărut și în cazul tragediei de la Beirut, din Constanța, una dintre angajatele care au murit postând pe Facebook: „Now you see fire”.

Noi numere de telefon pentru familii

Filmul tragediei

Martori aflaţi în club au declarat pentru Mediafax că incendiul a fost provocat de artificiile din timpul spectacolului, buretele fonic de pe un stâlp al clădirii aprinzându-se, iar ulterior focul s-a propagat la tavan. Bucăţi din plafon, care era capitonat şi el cu burete fonic, s-au desprins şi au căzut peste oameni. Potrivit celor aflaţi la spectacol, un agent de pază a luat un stingător de incendii, însă nu a apucat să intervină înainte ca focul să ajungă la tavan şi să se extindă cu repeziciune. În momentul când tavanul a luat foc, cele aproximativ 350 de persoane din club au fost cuprinse de panică şi s-au îmbulzit spre ieşire, creându-se busculadă, deoarece doar una dintre uşile de la intrare s-a deschis de la începutul incendiului. Ulterior, şi cea de-a doua uşă a fost deschisă, lumea a năvălit afară, dar deja erau pe podea multe persoane care aveau arsuri sau se aflau în stop cardio-respirator.

Martorii au mai relatat că un fum greu, înnecăcios, se adunase în club, acesta "ieşind în valuri" pe uşa de la intrare.

Mobilizare impresionantă: sute de oameni donează sânge pentru răniţi

În această dimineaţă, aproape 600 de persoane au venit să doneze sânge la Centrul de Transfuzie din Capitală pentru răniţii în incendiul din clubul Colectiv, centrul fiind deschis sâmbătă până la ora 15.00, însă închis duminică, iar donarea va fi reluată luni, a declaratdirectorul Doina Goşa. "Am deschis Centrul de Transfuzie Sanguină Bucuresti la ora 1.30 când erau la coadă 150 de persoane, iar 120 au donat. De dimineaţă am dat 300 de bonuri de ordine, iar la coadă mai sunt 150 de oameni", a pecizat Doina Goşa, managerul CTS. "Avem nevoie de tot personalul de luni, când activitatea la fi la foc continuu", a mai spus Doina Goşa.



O femeie a spus că a venit împreună cu fiica sa şi că gestul lor este unul uman şi de solidaritate cu persoanele rănite. De asemenea, au venit să doneze sânge şi mai mulţi angajaţi din Ministerul de Interne.



Pe site-ul Centrului de Transfuzie Sanguină sunt prezentate condiţiile pe care o persoană trebuie să le îndeplinească pentru a dona. Astfel, se recoltează sânge persoanelor sănătoase, cu vârsta cuprinsa între 18 şi 60 ani, care au peste 50 de kilograme, puls regulat - 60 -100 bătăi/minut, tensiune arterială sistolică între 100 şi 180 mmHg, care să nu fi suferit în ultimele 6 luni intervenţii chirurgicale. Nu pot dona sânge femeile însărcinate, în perioada de lăuzie, în perioada menstruală sau pesoanele care sunt sub tratament pentru diferite afecţiuni: hipertensiune, boli de inimă, boli renale, boli psihice, boli hepatice, boli endocrine. Totodată, se recomandă posibililor donatori să aibă un act de identitate în original la ei, să fie odihniţi şi bine hidrataţi, să nu fumeze o oră şi să nu consume alcool, grăsimi, dulciuri concentrate sau medicamente (aspirină, anticoagulante, antidiabetice, etc) şi să aibă o stare de igienă personală corespunzătoare.



Ministrul Sănătăţii, Nicolae Bănicioiu, a făcut un apel către populaţie să nu aglomereze centrele de transfuzii, precizând că necesarul de plasmă şi sânge pentru victimele incendiului de la Club Colectiv "este asigurat în momentul de faţă" şi că "efortul trebuie conservat" pentru zilele următoare. "Facem însă un apel pentru a nu crea aglomeraţie şi pentru a conserva eforturile şi pe zilele următoare când vom avea nevoie de cantităţi suplimentare de sânge. Deci să nu ne ducem toţi în momentul de faţă, ci să conservăm efortul pentru zilele următoare. În momentul de faţă este asigurat necesarul şi vreau să vă spun că sunt cele trei centre unde se pot duce cei care vor să doneze sânge: este centrul din strada Constantin Caracaş, numărul 28, care este deschis astăzi, centrul de la Spitalul Militar, la fel, deschis de la 7:00 dimineaţa şi centrul de la Spitalul Universitar, la fel, deschis de la ora 8:00 dimineaţa", a declarat ministrul Sănătăţii Nicolae Bănicioiu, sâmbătă dimineaţă, la Palatul Victoria. Totodată, ministrul Sănătăţii a subliniat că solidaritatea bucureştenilor este "de apreciat". De altfel, apeluri de mobilizare pentru donare de sânge au fost lansate pe Facebook, vineri noapte.

MĂRTURII CUTREMURĂTOARE ALE SUPRAVIEȚUITORILOR TRAGEDIEI:

A ARS CLUBUL, S-A APRINS FACEBOOK-UL În epoca în care internetul şi mai ales reţelele sociale constituie lumi paralele în care se proiectează realitatea, românii au declanşat adevărate războaie pe Facebook în urma celor întâmplate vineri seară. Reţeaua Facebook a explodat efectiv cu emoţii din cele mai intense exprimate liber. Au curs astfel şi încă mai curg postări cu iniţiative, opinii sau mărturii ale românilor de pe tot globul. Subiectele fierbinţi ale disputelor online se conturează în jurul câtorva mari problematici: sunt sau nu sunt sigure cluburile, sunt sau nu controlate şi inspectate corect, de ce unele funcţionează fără autorizaţii, patronii sunt lacomi şi înghesuie oamenii în condiţii periculoase iar autorităţile corupte le sunt complici, avem prea multe biserici şi prea puţine spitale, victimele au ales petrecerile demonice în locul credinţei, era nevoie de un eveniment de amploare ca atenţia publicului să fie deturnată, ce ne facem în caz de cutremur sau ce ne făceam dacă tragedia se întâmpla în alt oraş din ţară, etc.

MĂRTURII ALE IADULUI VIU Dezastrul de la clubul Colectiv a depăşit imaginaţia multor români, iar mărturiile de la faţa locului detronează până şi filmele sau poveştile de groază. O tânără pe nume Claudia Postelnicescu redă pe Facebook mărturia unei asistente, Violeta Maria Naca, de la Ambulanţa Ilfov. Aceasta din urmă a participat la operaţiunea de salvare a victimelor. Asistenta i-a povestit fetei că iniţial echipa medicală a crezut că este chemată la un incendiu banal, fiind al doilea echipaj ajuns la faţa locului. Acolo au apărut pompierii agitaţi şi primele două victime. "Totul era ca un coşmar. Mergeau, urlau, se târau. Tineri desfiguraţi. Urlau mulţi. Eram două salvări. Una dintre victime era o tânără rănită grav. Ţipa la mine să venim mulţi. Mă implora. Spunea că sunt 300 de tineri, arşi, călcaţi în picioare. Am implorat plângând pe cei de la dispecerat că sunt sute de oameni arşi. Plângeam. Săreau arşi pe mine, urlau. Voiau să intre mulţi în ambulanţe. Şi nu puteam să plecăm cu fata rănită grav. Nu se dădeau din drum", povesteşte asistenta. Un pompier cu o tânără de 18 ani, arsă pe 98% din corp, a implorat-o pe asistentă să o ia pe fată: "Ia-o mai repede din braţele mele. Doamne, cât de tânără e! Salveaz-o! Am şi eu o fată acasă!" Mi s-a făcut rău. Veneau mulţi, mulţi de tot. Civili urlau, tineri răniţi trăgeau de doctori, aproape smulgându-le hainele. Implorau să fie ajutaţi, să fie salvaţi. Se aruncau în faţa ambulanţelor. Dădeau cu pumnii în ambulanţe", a povestit femeia. Tot ea spune că are urme de piele arsă, pe ea şi pe echipament, iar pompierul şef plângea în hohote, era în şoc şi se întreba de ce s-a întâmplat o asemenea tragedie. Ajunsă la spital, asistenta spune că părinţii pupau ambulanţele, urlau şi întrebau unde le sunt copiii: "Le-am spus adevărul. Le-am spus că sunt în stare gravă. Mi-au pupat picioarele la Municipal. Era sinistru. Trăgeau de mine şi de colegi, de salvare".

A SCĂPAT DE INFERN Un constănţean în vârstă de 26 de ani pe nume Alexandru Madaru povesteşte că în urmă cu două săptămâni îşi făcuse planuri de a merge în Bucureşti cu prietena şi în cazul în care nu ar fi intervenit anumite probleme ar fi fost cu siguranţă acolo. "Pe mine de fapt mă interesa mai mult concertul de sâmbătă, cel al lui Cedry2k, dar dacă aş fi ajuns la Bucureşti cu siguranţă aş fi mers şi vineri în acelaşi club. Pentru că nu am mai venit eu, nu s-au mai dus vineri seară nici prietenii mei din Capitală. Şi pentru ei tot concertul de sâmbătă era mai interesant. E ciudat sentimentul, parcă nici nu îmi vine să cred că a ars fix acel loc. Chiar îmi părea rău că nu am mai putut să merg weekend-ul acesta la Bucureşti din cauza unor cheltuieli neprevăzute. E pur şi simplu noroc şi nu prea mai îmi vine să mai merg prin cluburi perioada următoare", a declarat Alexandru Madaru.

HALLOWEEN-UL E DE VINĂ! Atât au putut să concluzioneze numeroşi români în urma tragediei naţionale de vineri noapte. Numărul internauţilor care au postat pe Facebook mesaje de critică la adresa celor care au ales să petreacă noaptea în club este copleşitor. Deşi evenimentul nu avea nici o legătură cu Halloweenul - sărbătoare de import pe care unii credincioşi o demonizează - comentariile şi postările cu privire la faptul că tinerii au primit ceea ce meritau sunt multe, criticate şi apreciate deopotrivă. Aceasta este de departe cea mai controversată problematică ridicată de românii revoltaţi. Faptul că albumul rock lansat în concertul din club se numea "Mantrele războiului" iar prima piesă se numea "Ziua în care murim" a stimulat cu profunzime paranoia colectivă printre români de diferite vârste. Mulţi amintesc faptul că una dintre fetele care a murit la incendiul de la Beirut în Constanţa postase pe Facebook cu câteva ore înainte mesajul "I see fire" (Tr. engleză - văd foc), o piesă în mare vogă la începutul lui 2014. Nimeni nu a invocat însă nivelul ridicat al agresivităţii culturii comerciale care determină ca astfel de mesaje să fie prezente în viaţa de zi cu zi, indiferent de context.

EVENIMENTELE NOPȚII 30 - 31 octombrie

UPDATE 23.44:

Mai multe ambulanțe SMURD și ale Serviciului de Ambulanță București - Ilfov se află la fața locului unei explozii care avut loc vineri seară în clubul Colectiv din București și s-a soldat cu decesul unui număr impresionant de persoane, în timp ce alte zeci sunt rănite, fiind transportate la mai multe spitale din București, potrivit unor martori de la fața locului. Mai mulți clienți au fost răniți în urma unei explozii, urmată de un incendiu, care a avut loc în clubul Colectiv din sectorul 4 al Capitalei,unde la acel moment se aflau aproximativ 300 - 400 de oameni ce petreceau de Halloween.

Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) București - Ilfov, în acest moment pompierii încearcă să stingă incendiul și să-i evacuezepe ce rămașiîn incinta clubului.

Totodată, paramedicii acordă primul ajutor mai multor oameni, în timp ce alți zeci de răniți au fost transportați la spital.

Pompierii intervin cu șase autospeciale de stingere.

Clubul Colectiv găzduia, vineri seară, un concert al trupei "Goodbye to Gravity", pentru lansarea unui nou album.

UPDATE 00.13:

Numărul persoanelor care şi-au pierdut viaţa în explozia din Clubul Colectiv din Capitală a ajuns la 25, iar 88 de persoane rănite au fost transportate la toate spitalele de urgenţă din Bucureşti, a anunţat secretarul de stat Raed Arafat, care a ajuns la faţa locului.

UPDATE 00.34:

Mobilizare generală

"Este o mare tragedie. Este alarmă generală în Ministerul de Interne, l-am informat și pe domnul președinte Iohannis. Sunt 25 de morți", a spus ministrul de Interne Gabriel Oprea, aflat alături de secretarul de stat la fața locului.

La rândul său, Raed Arafat a spus că la intervenție iau parte 11 mașini de pompieri, 28 de ambulanțe SMURD, 29 de mașini de la Serviciul de Ambulanță, două mașini de terapie intensivă de la SMURD, trei mașini de transport victime multiple și două unități mobile de primiri urgență, pentru materiale.

"S-a încercat resuscitarea mai multor victime, din păcate fără succes; fiind intoxicație cu fum și stop cardiac, e foarte greu să fie reușită resuscitarea în aceste situații. S-au transportat la spitale 88 de persoane cu mașinile SMURD și Serviciului de Ambulanță", a spus Arafat, precizând că răniții au fost distribuiți, în urma discuțiilor cu ministrul Sănătății Nicolae Bănicioiu, la toate spitalele de urgență.

Dat fiind numărul mare al victimelor, la Spitalul de Arși au fost aduse suplimentar echipamente de la Spitalul Fundeni.La Spitalul Floreasca au ajuns 50 de victime, fiind necesară o reorganizare pentru primirea acestora, potrivit purtătorului de cuvânt al unității, Bogdan Oprița.La Spitalul Universitar sunt 10 persoane în stare gravă, iar la Spitalul de Arși au ajuns 23 de răniți.

La faţa locului se află zeci de ambulanţe, care preiau continuu răniţi, iar în cazul unor răniţi se încearcă resuscitarea la faţa locului. În acelaşi timp, în faţa clubului sunt adunate sute de persoane, rude ale unora dintre victime.

Zona a fost izolată de poliţişti şi jandarmi.

Martorii spun că explozia a avut loc în timpul unui foc de artificii, după care s-a produs incendiul. Ei spun că iniţial oamenii nu au realizat că are loc un incendiu şi au crezut că este un spectacol pirotehic.

UPDATE 00.40:

Bilanţ explozie - numărul persoanelor decedate a ajuns la 26

Numărul persoanelor care şi-au pierdut viaţa în explozia din Clubul Colectiv din Capitală a ajuns la 26, majoritatea neavând acte asupra lor, în timp ce răniții au fost transportați la toate spitalele de urgenţă din Bucureşti, potrivit secretarului de stat Raed Arafat.

UPDATE 00.45:

Dr. Raed Arafat a anunțat că au fost deschiseo linie telefonică pentru informații utile rudeor și cunoscuților tinerilor care nu au ajuns încă acasă și nu aveau asupra lor acte de identitate.

Anunţul a fost făcut de secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Interne după ce zeci de rude şi prieteni ai tinerilor care au fost în Clubul Colectiv au venit, vineri noapte, la locul incendiului pentru a afla numele celor decedaţi şi răniţi.

UPDATE 01.16:

Filmul tragediei - din primele informații

Din primele informaţii, mai multe materiale pirotehnice ar fi explodat, slăbind structura de rezistenţă a clubului. Un material foarte inflamabil a dat naştere la două explozii foarte puternice şi un fum foarte toxic a fost degajat. Tavanul s-ar fi prăbuşit peste cei prezenţi. Mai mult decât atât, este posibil ca protocolul de evacuare nu a fost respectat dat fiind faptul că, potrivit unor martori, doar o singură uşă din cele două care dădeau spre ieşire s-ar fi deschis. În urma exploziilor, tinerii s-au îmbulzit, panicaţi, spre ieşire, călcând în picioare şi sufocându-i pe cei căzuţi la podea. Potrivit Mediafax, un agent de pază a luat un stingător de incendii, însă nu a apucat să intervină înainte ca focul să ajungă la tavan şi să se extindă cu repeziciune.

UPDATE 01.20:

Potrivit unor surse, clubul a fost controlat de autorităţi chiar în această lună şi, deşi a primit autorizaţie, nu avea ieşire de urgenţă şi nici personal calificat. De asemenea,nu avea autorizație, nici pentru spectacolul de artificii.

UPDATE 01.40:

Mărturii pe rețelele de socializare

Pe reţelele de socializare au început să apară primele mărturii, poze şi filmări de la locul tragediei. "Am fost la Colectiv după ce am văzut flacăra din casă, am fugit acolo ca să pot ajuta oamenii. A venit o singură Salvare după mai bine de 30 de minute (am băgat 6 persoane în salvare), am sunat la 112 încontinuu, am rugat pe toată lumea să sune să cheme mai multe echipaje. Am ajutat oamenii ducându-i la salvare, pe braţe sau în picioare. Am adus bărbaţii să care persoanele de pe jos, un poliţist mi-a spus că asta este ţara în care trăim şi că el nu mă poate ajuta. Nu erau suficente salvări pentru cei răniţi. Un alt polițist mi-a spus să postez pe Facebook, că poate reuşim să schimbăm ţara. E trist că e posibil aşa ceva şi nu se pot organiza să salveze vieţi", a scris pe Facebook Andra Raţiu, o femeie care a fost la faţa locului.

UPDATE 01.53:

Numărul persoanelor decedate în incendiul din club a ajuns la 27

Numărul persoanelor decedate în incendiul produs vineri seară în Clubul Colectiv a ajuns la 27, după ce un alt rănit a murit la Spitalul Universitar, a declarat pentru MEDIAFAX secretarul de stat în MAI Raed Arafat.

UPDATE 02.07:

Mobilizare pe Facebook pentru donare de sânge pentru răniți

Ministrul Sănătăţii, Nicolae Bănicioiu, a declarat că oamenii pot dona sânge pentru victimele incendiului începând de sâmbătă dimineaţă, la Centrul de Transfuzii din Bucureşti și la Spitalul Universitar.

Ministrul Sănătății a mai spus că pentru gestionarea situației s-au luat toate măsurile, inclusiv chemarea medicilor de acasă și redistribuirea de aparatură în toate spitalele de urgenţă din Capitală, pentru a putea face faţă numărului foarte mare de răniţi.

Apeluri de mobilizare pentru donare de sânge au fost lansate pe Facebook, oamenii fiind îndemnați să ajute astfel persoanele rănite în incendiul izbucnit în clubul Colectiv din Capitală, soldat cu 27 de morți şi aproximativ 200 de răniți.

Astfel, pe pagina ”Și eu donez”, pe lângă mesaje de mobilizare pentru donarea de sânge, a fost postat și un link cu centrele de transfuzii din țară.

”Tragedie în această seară, în Capitală! Sunt aproape 180 de răniți la toate spitalele din București. Mergeți și donați sânge pentru ei. Au nevoie de ajutorul nostru. DAȚI MESAJUL MAI DEPARTE!”, se arată pe pagina respectivă de Facebook.

Zeci de persoane au adăugat, până în prezent, comentarii prin care își arată disponibilitatea de a dona sânge sau cer informații privind centrele și spitalele unde pot face acest lucru.

UPDATE 02.38:

Arafat: Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă, la Guvern, sâmbătă dimineaţă, în cazul incendiului

Secretarul de stat Raed Arafat a anunțat că sâmbătă, la ora 07.00, se întruneşte la Guvern Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă, în cazul incendiului de la Clubul Colectiv din Capitală, "în urma căruia au murit 27 de persoane şi alte aproximativ 200 au fost rănite".

În urma incendiului, la spitale au fost duşi cu ambulanţe sau au ajuns singuri aproximativ 200 de răniţi, dintre care 155 au fost internați. Cei mai mulţi au fost transportați la Spitalul Floreasca (50), Spitalul de Arși (27), Spitalul Bagdasar (24), Spitalul Universitar (16). Alți răniți au ajuns la Spitalul Militar, la Elias, Colțea, Pantelimon, Sf. Ioan, dar și la Spitalul Județean Ilfov.

"Bilanțul morților ar putea crește în continuare în urma tragediei produse în acest club, unde avea loc un concert rock la care participau până la 400 de persoane", a declarat Raed Arafat, citat de Reuters.

UPDATE 10.27:

Unul dintre răniții care se aflau la spitalul Bagdasar-Arseni a decedat în urma rănilorgrave, numărul celor decedați ridicându-se la 28.

UPDATE 10.43:

Alte două victime ale incendiului din clubul Colectiv din Capitală au decedat, duminică, una la Spitalul de Arși și cealaltă la Bagdasar, numărul morților ajungând astfel la 29, a declarat pentru MEDIAFAX Raed Arafat.