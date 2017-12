Caz de dispariție la Eforie! O femeie este de negăsit!

Polițiștii au pornit pe urmele unei femei care a dispărut fără urmă de la domiciliul ei, din Eforie. Vasilica Truca a plecat de acasă sâmbătă dimineață, în jurul orei 07.30, și de atunci este de negăsit. Din informațiile pe care le avem, se pare că persoana în vârstă de 65 de ani mai are are și o casă în Tuzla, acolo unde locuiește fără forme legale. Oamenii legii au dat cazul spre mediatizare și au prezentat și semnalmentele dispărutei. Aceasta are o înălțime de 1,75 metri, ten deschis, păr alb, ochi căprui. La data dispariției, femeia era îmbrăcată cu un tricou, o fustă de culoare închisă, șosete albe și papuci negri. Cetăţenii care pot furniza informaţii în legătură cu această persoană sunt rugaţi să contacteze postul de poliție Tuzla, la numărul de telefon 0241.747.713, sau dispeceratul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, la numărul 0241.611.364, interior 20005.

