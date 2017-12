Ce nu face Băsescu face Justiția!

12:20:10 / 23 Iunie 2014

AM AJUNS SA SE REPETE ISTORIA DIN NOU , DIN CAUZA ACESTOR CIOCOI VECHI SI NOI , ACEIASI.

AVEM JUSTITIE ? NU CRED , JUSTITIA ESTE PATRONATA DE PESEDE SI BARONUL EI ION ILIESCU , CA MULTI VITEJI SE ARATA DUPA RAZBOI , ASTA FIIND ILIESCU CU PARTIDUL DE SUFLET FSN SI IN CONTINUARE DIN ACEASTA MOCIRLA FESENISTA A LUAT FIINTA ACTUALULU PSD , DECI ACEIASI OAMENI , DACA AI PUTEM NUMI OAMENI, SANT MAI RAU DECAT TIGANII , PAI SIGUR DE LA ACEST LAZLO TOKES A PORNIT REVOLUTI LA TIMISOARA PENTRU RASTURNARE LUI CEAUSESCU SI MAREA ADUNARE NATIONALA DIN CARE FACEA PARTE SI ILIESCU SUB OBLADUIREA LUI CEAUSESCU , INCLUSI FACEA PARTE SI DAN VOICULESCU , CARE SI-A FACUT PARTIDUL CONSERVATOR , SAU MAI BINE ZIS NOUL PARTID COMUNIST BOLSEVIC , CARE SAU ADUNAT IN PSD , DECI ARE DREPTATE BASESCU , CA ACEST TOKES FIIND POPA CATOLIC LA O BISERICA DIN TIMISOARA A AVUT CURAJUL SA SPUNA FAREDELEGILE CE LE FACEA CEAUSESCU CU SLEATCA DIN MAREA ADUNARE NATIONALA , INFOMETAND POPORUL , FARA CURENT ELECTRIC PE TIMP DE IARNA , DE COPII ISI FACEAU LECTIILE LA OPAIT , AVEAM SI UN SLOGAN ,CA ERAM IN EPOCA DE PIATRA , SAU IN CASA-I FRIG , AFARA E FRIG , DESCHID FERESTRELE SI STRIG , ITI MULTUMESC PARTID IUBIT COMUNIST CA NE-AI CALIT , CA PE TIGANI , DECI REVOLTA SA INCEPUT DE LA ACEST TOKES SI NU DE LA ILIESCU BOLSEVICUL , CARE A ANTORS ARMELE IMPOTRIVA LUI CEAUSESCU , DE LA CANTINA MARII ADUNARI NATIONALE UNDE MANCA IMPREUNA CU CEAUSESCU , ASTA ESTE UN TRADATOR DE TARA SI NEAM , DAR A AVUT GRIJAIMPREUNA CU DAN VOICULESCU SA-I SCOLEASCA PE VIITORII ELEVI , UNUL DINTRE EI FIIND PLAGIATORUL VICTOR PONTA SI TOTI DIN PARTIDUL COMUNIST INFIINTAT PSD , DECI ORDINELE SE EXECUTA NU SE DISCUTA SI NICI NU SE PUNE INTREBARI , AI PRIMIT ORDINUL , CAPUL PLECAT SI EXECUTI , FARA DREPT DE APEL, ASTA ESTE NOUL PARTID COMUNIST , CARE A INCATUSAT ROMANIA , DACA BASESCU A VAZUT SI VEDE ALT FEL LUCRURILE , PENTR-CA EL FIIND VAPOREAN A FOST PRIN TARI OCCIDENTALE ? CAND NOI ERAM INTR-O TARA COMUNISTA TOTAL INCHISA , DE NICI PASAREA PHENIX NU IESEA SAU INTRA IN TARA , DECI ERAM TOTAL IZOLATI DE RESTUL TARILOR , DECI BASESCU A VAZUT IN PELERINAJELE LUI DE VAPOREAN , CA NU SE TRAIESTE , CA INTR-O INCHISOARE IN PROPIA TA TARA , DE ACEIA LA DECORAT CU ORDINUL NATIONAL ,STEAUA ROMANIEI IN GRAD DE CAVALER , PERFECT ADEVARAT , ESTE O MARE DIFERENTA INTRE EROUL TOKES SI HOTUL DE ILIESCU , CARE A FURAT REVOLUTIA SI VARSAREA DE SANGE A ACESTOR TINERI NEVINOVATI , CARE NICI IN ZIUA DE AZI NU SE STIE , CINE ATRAS IN NOI DUPA 22 , NU MAI SPUN DE MINERIADA , CARE AU FOST CHEMATI TOT DE ACEST TRADATOR SI CRIMINAL ILIESCU, ASA CA BATRANII UITA CAM REPEDE CE SA INTAMPLAT , IAR TINERILOR LE SANT ASCUNSE EVENIMENTELE ISTORICE SI VARSAREA DE SANGE A ACESTUI POPOR , IAR CEI CARE AR TREBUI SA RASPUNDA IN FATA LEGII CA FIIND PENALI , SANT VOTATI SI IN FRUNTEA TARII, O ZI BUNA PENTRU TOTI.