Ce reporturi sunt la tragerile LOTO de astăzi

Duminică, 16 mai, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc.

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 11,89 milioane lei (peste 2,41 milioane de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de peste 1,44 milioane lei (peste 293.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 27,54 milioane lei (peste 5,59 milioane de euro). La categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de peste 120.500 de lei (aproximativ 24.500 de euro), iar la categoria a III-a reportul este de peste 53.000 de lei (aproximativ 10.800 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 995.000 de lei (peste 202.000 de euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, se inregistreaza un report in valoare de peste 111.000 de lei (peste 22.500 de euro). La Super Noroc este in joc la categoria I un report in valoare de aproximativ 91.000 de lei (aproximativ 18.500 de euro).