Ce s-a ales de acordul Primăriei Constanța cu Banca Mondială

Vă amintiți când, toamna trecută, Primăria Constanța anunța că a incheiat un acord de asistență cu banca Mondială în valoare de aproape un milion de euro? Acest lucru presupune ca Banca Mondială să ajute administrația locală să transforme Constanța într-un oraș „smart”, lucru pe lângă care orice misiune imposibilă ar părea floare la ureche. Sau, cum s-au exprimat reprezentanții autorităților locale din Constanța la momentul încheierii acordului, municipalitatea a împrumutat acești bani pentru „acordarea de asistență de specialitate în: consolidarea capacității de planificare și management al investițiilor, îmbunătățirea capacității de management al activelor municipale și de regenerare urbană, sporirea gradului de competitivitate a zonei metropolitane”.

PRIMUL RAPORT

Ei bine, acordul cu pricina și-a arătat primele roade. La sfârșitul săptămânii trecute, Primăria Constanța și Banca Mondială au prezentat un raport de analiză asupra profilului zonei urbane funcționale Constanța – Pol Național de Dezvoltare. Adică au pus pe tapet rezultatele unor studii efectuate în ultimele luni care arată cum stă Constanța, ca zonă, la capitolul populație, imagine, percepție publică și, în general, plusurile și minusurile municipiului și împrejurimilor. „Suntem conștienți de potențialul pe care îl are orașul și ne angajăm să abordăm într-o manieră integrată dezvoltarea urbană și atragerea de investiții, în scopul de a deveni mai competitivi și mai atractivi pentru oameni, afaceri și turism. Constanța este una dintre puținele zone urbane din lume care lucrează direct cu Banca Mondială. Prin accesarea acestei asistențe tehnice personalizate, ne propunem să folosim din expertiza și experiența dovedite pe care Banca Mondială le are și să oferim o șansă în plus oraşului să se dezvolte sănătos și durabil“, a declarat primarul Constanței, Decebal Făgădău. a rândul său, reprezentantul Băncii Mondiale, Marcel Ionescu-Heroiu, a declarat: „În ultimii ani, ritmul de creștere economică al Constanței depăşeşte, de multe ori considerabil, nivelul înregistrat de alte orașe la nivel internaţional. Constanța are un potențial deosebit și are foarte multe oportunități de dezvoltare care trebuie cât mai bine fructificate. Zona Metropolitană Constanța este una din puținele în care s-a înregistrat o creștere demografică în ultimul timp în contextul în care populația României este într-o continuă scădere. Acesta este cel mai bun indicator, un oraș care reprezintă un magnet pentru oameni este într-adevăr un oraș competitiv și un oraș care are potențial”.

CÂȚI ROMÂNI VOR LA CONSTANȚA?

Experții Băncii Mondiale au prezentat și rezultatele unui sondaj realizat la nivel național, cu privire la percepția pe care o au românii despre Constanța și potențialul său. Conform acestui sondaj, 22,2% dintre români ar alege să se mute la Constanța, iar printre motivele cel mai frecvent invocate de către respondenți în privința acestei alegeri se regăsesc: apropierea față de mare și o bună calitate a vieții pe care o oferă orașul. De asemenea, conform sondajului, peste 10 milioane de români au vizitat Constanța în ultimii 5 ani, acest aspect indicând potențialul deosebit pe care îl are Zona Metropolitană Constanța din punct de vedere turistic. Să sperăm că aceste date se vor dovedi utile la ceva și nu vor fi doar vorbe scrise în studii pe bani mulți.