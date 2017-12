Ce surprize ne rezervă vremea la malul Mării Negre?

Meteorologii anunță o ușoară încălzire a vremii pentru următoarele 3 zile, la malul Mării Negre. Astfel, joi, 23 noiembrie, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 6 și 10 grade C, în vreme ce minimele se anunță între 3 și 7 grade C. Vineri, 24 noiembrie, maximele vor urca până la 13 grade C, iar minimele vor fi cuprinse între 4 și 8 grade C. Sâmbătă, 25 noiembrie, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 10 și 14 grade C, iar minimele se vor situa în intervalul 4 și 8 grade C. Vom reveni cu eventualele modificări.