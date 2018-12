Cei mai buni jucători din 2018 de la Viitorul vor fi premiaţi

Site-ul oficial al clubului Viitorul a anunţat că gruparea manageriată de Gheorghe Hagi și-a desemnat jucătorii care au avut cele mai bune performanțe în 2018, în urma rezultatelor înregistrate pe parcursul întregului an. Jucătorii vor fi premiaţi la reunirea lotului, în luna ianuarie 2019. Cel mai bun jucător a fost votat Ianis Hagi, iar cel mai constant, Ionuț Vînă.

Remarcaţii anului 2019 sunt următorii -

Ianis Hagi - cel mai bun jucător: 17 goluri și zece pase decisive în toate competițiile; cel mai bun jucător Under 21 din Liga 1; ales al treilea cel mai bun jucător român în 2018; s-a calificat la EURO 2019 cu Naționala Under 21; a debutat la naționala de seniori; jucătorul sub 21 de ani cu cele mai multe goluri și pase decisive în Liga 1 în prima parte a sezonului 2018-2019 (13 goluri în Liga 1 și 8 pase decisive); cel mai bun tânăr jucător din Europa în weekend-ul 30 noiembrie 2018 - 3 decembrie 2018.

Denis Drăguș și Tudor Băluță: născuți în 1999; au avut un salt formidabil în 2018, în care au devenit titulari la FC Viitorul și au debutat la echipa națională de seniori; Denis Drăguș a reușit zece goluri și două pase decisive în 2018; Tudor Băluță, în ciuda faptului că evoluează pe postul de mijlocaș defensiv, și-a trecut în cont două goluri.

Ionuț Vînă - cel mai constant jucător: a evoluat în 1.800 din 1.890 de minute posibile în Liga 1 (numai în acest sezon); în UEFA Europa League a fost integralist în toate cele patru partide susţinute de Viitorul; a marcat trei goluri și a reuşit patru pase decisive în acest an.

CĂPITANUL ŞI MANAGERUL TEHNIC AL VIITORULUI, VACANŢĂ ÎN FAMILIE!

Într-un mesaj postat pe pagina de Facebook Academia de fotbal Gheorghe Hagi, Ianis Hagi şi Gheorghe Hagi au adresat tradiţionalele urări cu ocazia sfârşitului de an: „După un an 2018 cu multe realizări, Ianis Hagi - căpitanul echipei FC Viitorul și managerul tehnic al echipei - Gheorghe Hagi, petrec vacanță de iarnă în familie, la munte, alături de cei dragi și urează tuturor Sărbători fericite și un An Nou cu multe împliniri!”