Celebra saga „Star Wars“ rămâne fără regizori

Ciocnire artistică în galaxia Star Wars: regizorii Phil Lord și Christopher Miller au anunțat că părăsesc saga galactică despre Han Solo din cauza unui dezacord creativ, informează AFP, citând un anunț făcut marți de Lucasfilm. "Din păcate, viziunea noastră și modul nostru de funcționare nu s-au aliniat cu cele ale partenerilor noștri. (...) Suntem foarte mândri de munca incredibilă (...) a actorilor și a echipei filmului", au declarat cei doi regizori într-un comunicat publicat pe site-ul oficial al epopeii galactice.

Kathleen Kennedy, președinta Lucasfilm, compania de producție a "Star Wars", fondată de George Lucas și achiziționată de Disney, salută în același text talentul celor doi cineaști. "Însă a devenit clar că avem viziuni creative diferite", a spus ea. Kennedy a adăugat că "un nou regizor va fi anunțat în curând". Această plecare-surpriză survine în plină desfășurare a filmărilor la această producție, care au început la începutul acestui an la studiourile Pinewood.

Conform publicației „Variety“, care citează o sursă anonimă, cei doi regizori nu au suportat controlul pe care dorea să îl exercite producătoarea pe platourile de filmare, aceasta nefiind de acord cu metodele de lucru ale celor doi.

Spin-off despre tinerețea lui Han Solo îi va reuni pe Alden Ehrenreich în rolul lui Solo - interpretat în trilogia originală de Harrison Ford -, Woody Harrelson, Donald Glover (Lando Calrissian), Thandie Newton și Emilia Clarke, mai arată sursa citată.

Acțiunea se petrece în perioada primului opus din saga, "Episode IV: A New Hope" (1977), și ar urma să ajungă în săli la sfârșitul lui 2018, după "Episode VIII", care va fi lansat în decembrie acest an. Acest derivat este al doilea dintr-o serie de filme care se derulează în afara aventurilor familiei Skywalker după "Rogue One", care a fost lansat în decembrie anul trecut și a acumulat încasări de peste un miliard de dolari la nivel mondial.

Celor doi regizori, Phil Lord și Christopher Miller, li s-a încredințat misiunea "Han Solo" după ce au co-regizat succesele de box office "The Lego Movie", "21 Jump Street" și "22 Jump Street".