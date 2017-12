Cere-o în căsătorie deasupra Mării Negre!

Te gândești demult cum ai vrea să o ceri în căsătorie? Acum e mult mai simplu! Mergi la sigur cu un inel frumos și un zbor privat deasupra Mării Negre. Dacă te gândești că o asemenea surpriză ar fi foarte costisitoare, nu e chiar așa. Aeroportul Internațional „Alexandru Podgoreanu” din Tuzla și Casa de bijuterii Micri au lansat campania „Cerere în căsătorie deasupra mării”, care îți permite să planifici acest moment memorabil la costuri minime.

Vrei să-i oferi iubitei cea mai plăcută surpriză? Ce-ai zice dacă i-ai adresa cea mai importantă întrebare deasupra Mării Negre, într-un avion privat, oferindu-i cel mai frumos inel de logodnă? Cu siguranță te gândești că o asemenea surpriză ar fi foarte costisitoare, însă nu e chiar așa. Aeroportul Internațional „Alexandru Podgoreanu” din Tuzla și Casa de bijuterii Micri au lansat campania „Cerere în căsătorie deasupra mării”, care îți permite să planifici acest moment memorabil la costuri minime. Tot ce trebuie să faci este să cumperi un inel de logodnă în valoare de peste 4.800 de lei de la Casa de bijuterii Micri și ai parte de un spectaculos zbor de agrement, alături de iubită, deasupra Mării Negre, într-o aeronavă privată Diamond 40 din flota Regional Air Services, care pleacă de pe Aeroportul „Alexandru Podgoreanu” din Tuzla. Toate costurile legate de zbor sunt incluse în prețul inelului.

DE UNDE A VENIT IDEEA CAMPANIEI?

Organizatorii au explicat și de unde vine ideea campaniei. Reprezentanții casei de bijuterii au spus că s-au gândit la acest lucru pentru că au observat că cea mai grea parte a cererii în căsătorie este planificarea momentului special. „De-a lungul timpului am observat că nu atât alegerea inelului este cea mai grea, mai ales că noi oferim consultanţă personalizată pentru achiziţia bijuteriei. Ceea ce îi pune cu adevărat în încurcătură pe cei care urmează să facă acest pas este alegerea momentului și a cadrului în care să facă propunerea. Fiecare dorește ca momentul să fie original și de neuitat. Așa ne-a venit ideea acestei campanii desfășurate în parteneriat cu Aeroportul Tuzla”, a explicat managerul Casei de bijuterii Micri, Jennifer-Ann Niculescu. La rândul său, directorul comercial al Aeroportului din Tuzla, Cristina Mitchievici, a spus că zborul de cerere în căsătorie poate crea multe alte pasiuni. „Întotdeauna am răspuns pozitiv parteneriatelor și proiectelor noi și interesante, așa cum îl considerăm și pe acesta. „Vrei să fii soţia mea?“ are altă rezonanţă deasupra Mării Negre și a unui peisaj impresionant, fie că zborul este programat la orele răsăritului sau în timpul apusului romantic. În plus, din experienţă știm că este foarte probabil ca zborul să creeze pasiuni și să ne reîntâlnim cu acești tineri în postura de elevi ai Școlii noastre de Zbor „Tudor Greceanu””, a spus Mitchievici. Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil pe www.micri.ro (http://www.micri.ro/wp-content/uploads/2017/06/regulament.pdf), la Casa de bijuterii din Calea Victoriei 56, București, și la Aeroportul „Alexandru Podgoreanu“ din Tuzla.