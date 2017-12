Cererea privind excluderea lui Victor Ponta din avocatură se va discuta pe 23 august

Cererea Monicăi Macovei privind excluderea din Baroul București a lui Victor Ponta se va lua în discuție în prima ședință a consiliului baroului, care va avea loc la data de 23 august, a declarat pentru Mediafax decanul Baroului, Ion Dragne.

"Este vorba despre o cerere făcută în completarea alteia, depusă anul trecut. Baroul a formulat la acel moment o cerere la Ministerul Educației pentru a se comunica dacă s-a emis un ordin de retragere a titlului de doctor. Atunci a fost transmis un răspuns din partea ministerului prin care se comunica că nu există un astfel de ordin. Sesizarea respectivă (n.r. făcută de Monica Macovei) o să intre pe agenda Consiliului Baroului București pe data de 23 august. Consiliul va decide prin vot dacă sunt documente suficiente și dacă toată lumea este lamurită sau dacă se va desemna un raportor, în cazul în care sunt necesare verificări suplimentare, de exemplu, dacă ordinul a fost sau nu comunicat, dacă a fost sau nu contestat sau suspendat. Este posibil să cerem și punctul de vedere al avocatului (n.r. Victor Ponta) sau chiar să fie invitat pentru a uza de dreptul la apărare. Daca va aprecia, consiliul o va invita și pe autoarea cererii (n.r. Monica Macovei)", a declarat pentru Mediafax Ion Dragne, decanul Baroului București.

Potrivit legii 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, calitatea de avocat încetează "prin renunţarea scrisă la exerciţiul profesiei, prin deces, dacă împotriva avocatului s‑a luat măsura excluderii din profesie ca sancţiune disciplinară, dacă avocatul a fost condamnat definitiv pentru o faptă prevăzută de legea penală şi care îl face nedemn de a fi avocat".

Aceeași lege arată că este nedemn de a fi avocat cel condamnat definitiv prin hotărâre judecătorească la pedeapsa cu închi­soare pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate, de natură să aducă atingere prestigiului profesiei, cel care a săvârşit abuzuri prin care au fost încălcate drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, stabilite prin hotărâre judecătorească, sau a săvârşit abateri disciplinare grave, sancţionate cu măsura excluderii din profesie dar și cel căruia i s‑a aplicat pedeapsa interdicţiei de a exercita profesia, pe durata stabilită prin hotărâre judecătorească sau disciplinară.

În cazul lui Victor Ponta, ar putea fi vorba despre o eventuală excludere din barou ca urmare a unei abateri disciplinare, hotărâre care s-ar putea lua de Consiliul Baroului București dacă retragerea titlului de doctor va rămâne definitivă la instanță.

Potrivit legii, "înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoana care se considera vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual trebuie să solicite autorității publice emitente sau autorității ierarhic superioare, dacă aceasta există, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia".

Abia după ce o eventuală cerere de revocare a ordinului ministrului va fi soluționată, Victor Ponta s-ar putea îndrepta către instanța de contencios administrativ, într-un termen de cel mult șase luni. Astfel, doar pentru ca procesul prin care judecătorii vor decide dacă mențin sau nu retragerea titlului de doctor să fie deschis ar putea dura șapte luni.

"În ipoteza în care se admite de către instanța de judecată contestația domnului Ponta, consilul baroului București respectă hotărârea instanței de contencios. În caz contrar, consiliul baroului București va lua în discuție cauza și va proceda în consecință. Solicitarea de excludere din barou (n.r. formulată de Monica Macovei) rămâne în evidență până la o decizie a instanței", a explicat fostul decan al Baroului București pentru MEDIAFAX, Ilie Iordachescu.

Europarlamentarul Monica Macovei a anunțat că cere din nou, după ce Ministerul Educației i-a retras fostului premier Victor Ponta titlul de doctor, excluderea ''imediată'' a social-democratului din Baroul București.

''Ponta nu mai poate fi avocat, pentru că a intrat în avocatură doar pentru că avea diploma de doctor în drept, fără să dea examen. Titlul de doctor i-a fost retras, așa încât nu mai poate rămâne nicio clipă în Baroul București'', a explicat Monica Macovei.

În solicitarea adresată decanului Baroului Bucureşti, Ion Dragne, Macovei subliniază că fostul premier nu mai îndeplinește condițiile legale pentru a exercita profesia de avocat, el fiind primit la cerere, cu scutire de examen, pe baza diplomei de doctor în drept.

''Va reamintesc că, în ianuarie 2015, am mai solicitat în scris Baroului București excluderea domnului Victor Ponta din profesie după ce acesta a notificat, pe 16 decembrie 2014, Rectoratul Universității București de «renunțarea la titlul de doctor în drept acordat în anul 2003 de către Universitatea București», însă Baroul București nu a luat o decizie în acest sens, anunțând că așteaptă ca Universitatea București să accepte sau nu «renunțarea» la titlul de doctor în drept. Consider ca situația era clară și în ianuarie 2015, când am solicitat in scris excluderea din Baroul București a dlui Ponta, întrucât decizia unilaterală de a renunța la titlul de doctor în drept anula, pe cale de consecință, și Decizia nr. 644 din 07.01.2005, de primire în profesia de avocat cu scutire de examen pe baza diplomei de doctor în drept'', arată Macovei.

''Acum, pe baza deciziei definitive de retragere a titlului de doctor în drept, prin Ordin al Ministrului Educației, și a Legii pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, vă solicit să îl excludeți imediat pe domnul Victor Viorel Ponta din Baroul București pentru a respecta legea'', explică europarlamentarul.

Ministrul Educației, Mircea Dumitru, a semnat luni ordinul de ministru prin care se retrage titlul de doctor acordat în 2003 fostului premier Victor Ponta, au anunțat oficiali din ministerul Educației. În ordinul de ministru emis luni se arată că "se retrage titlul științific de doctor în domeniul drept, acordat domnului Ponta V. Victor Viorel de către Universitatea din București, conferit prin ordinul ministrului Educației, Cercetării și Tineretului, nr 5663 din 15.12. 2003".