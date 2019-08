CFR Cluj, primul duel pentru play-off-ul Ligii Campionilor

Miercuri seară, de la ora 21.00 (în direct la Digi Sport 1 și Look Sport), pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca, campioana en titre a României, CFR Cluj, o va întâlni pe Celtic Glasgow, în prima manşă din turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor. Înaintea confruntării din UEFA Champions League, antrenorul Dan Petrescu spune că formaţia scoţiană este favorită, dar echipa clujeană va lupta pentru calificare: „La meciurile de acasă e foarte bine să nu primeşti gol, dar nu ştiu cum să facem cum să nu primim. E clar că vrem o victorie, dar e important să nu luăm gol. Un unu la zero ar fi fantastic. Nu suntem foarte norocoşi că am căzut cu Celtic. Vom avea nevoie de un meci perfect. Totul e în favoarea lor, tradiţia, bugetul, jucătorii. Nu am mai jucat în grupe de ani buni şi va fi un miracol să ajungem acolo”. Partida va fi arbitrată la centru de sârbul Srdjan Jovanovic.

Rezultatele partidelor disputate marţi seară, în manşa tur din turul al treilea preliminar al UCL: PAOK Salonic - Ajax Amsterdam 2-2 (Akpom 32, Léo Matos 39 / Ziyech 10, Huntelaar 57) - Răzvan Marin a evoluat în finalul meciului, fiind trimis în teren în minutul 82

Apoel Nicosia - Qarabag 1-2 (Merkis 90+5 / Emreli 54, Gueye 69)

Dinamo Zagreb - Ferencvaros 1-1 (Dani Olmo 7 / Sigér 59)

FC Bruges - Dynamo Kiev 1-0 (Vanaken 37-pen.)

Steaua Roşie Belgrad - FC Copenhaga 1-1 (Pavkov 44 / Wind 84)

Programul celorlalte meciuri care vor avea loc miercuri, 7 august -

ora 20.00: Krasnodar - FC Porto

ora 20.45: İstanbul Başakşehir - Olympiacos Pireu

ora 21.00: FC Basel - LASK Linz

Maribor - Rosenborg Trondheim

Partidele retur sunt programate la 13 august.

Învingătoarele din turul al treilea preliminar se vor califica în play-off-ul Ligii Campionilor, ultima etapă înaintea fazei grupelor, iar învinsele vor evolua în play-off-ul UEFA Europa League.