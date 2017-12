Charles Aznavour cântă în premieră în România

Charles Aznavour, Queen și Adam Lambert, Joshua Redman Trio şi Brian May vor concerta, pentru prima dată, în România, în 2016. Tot în acest an, se vor reîntâlni cu publicul din ţara noastră artiști precum: Richard Clayderman, Paul Anka şi André Rieu.

Cântăreţul Charles Aznavour va concerta pentru prima şi ultima dată la Bucureşti,pe 20 februarie, la complexul Romexpo. Brian May, chitaristul legendarei trupe Queen, compozitor, producător şi unul dintre cei mai cunoscuţi muzicieni ai lumii, şi Kerry Ellis, una dintre noile vedete de pe Broadway (New York) şi West End (Londra), vor concerta în premieră la Bucureşti, la Sala Palatului, pe 14 martie.Un alt eveniment inedit va fi oferit de Joshua Redman Trio, care va cânta pe 24 martie, de la ora 20.00, la Sala Radio din Bucureşti, în cadrul seriei de evenimente Jazz Night Out. Unul dintre cele mai aşteptate show-uri ale lui 2016 este și concertul susţinut de Queen şi Adam Lambert în Piaţa Constituţiei din Bucureşti, pe 21 iunie. Cu Paul Anka și cu „big band-ul” său, publicul se va reîntâlni pe 30 ianuarie, la Sala Palatului. În același loc va cânta și Richard Clayderman, pe 9 martie. Un alt concert mult-așteptat este cel susținut de violonistul şi compozitorul olandez André Rieu şi Orchestra Johann Strauss, pe 11 iunie, în Piaţa Constituţiei din Bucureşti.