Cimitirul uitat, unde morţii privesc cu ochii goi spre cer! Ne vor ierta oare?

00:11:57 / 14 Septembrie 2017

Scumpa Alina !

Frumos articol ! Ca forma . Ca fond . Ca stil . Ca scriitura .... Dar , cam , doar atata ! Ai reusit sa tragi un semnal de alarma , ca trebuie inchis un cimitir . Ca , oricum , chiar daca vandalii pravoslavnici din apropiere , au distrus , au jefuit , au profanat , mormintele si monumentele funerare , oricum , au trecut 30 de ani si trebuie gasita o solutie si inchis cimitirul ... Adica , grabnic , la foc automat , oasele stranse , adunate de pe unde au fost aruncate de catre profanatori , comasate intr-un osuar si , cam atat ! Si asta , din respect pentru decedatii profanati , desconsiderati , uitati , uitati ... Nimic despre raspunderea delictual-penala a profanatorilor , nimic despre raspunderea penala si administrativa a primarului , a functionarilor din primarie si a preotilor platiti , pentru slujbe , pentru pomeni , pentru bagare de seama in soarta cimitirului . Nimic despre cercetari , despre urmariri penale , condamnari , in aceasta speta , care tine de procurori mai mult , decat de arheologi , de primari mafioti si inutili , de administratie ineficienta , de preoti sclavi lui Mamona si fara caracter , de o opinie publica inexistenta , la o comunitate alienata si salbatica . Cimitirele ortodoxe , sunt de multa vreme , surse de venituri importante , pentru multi preoti , multi primari si alte secaturi . Cand aceste venituri se imputineaza nepermis - numerosi fiind profitorii - se ajunge la situatia de fata , cand inainte-mergatorii nostri , sunt aruncati din morminte , usurati de cele scumpe , distruse monumentele funerare de identificare , stersi adica , din memoria colectiva . Ba , mai mult , oasele imprastiate , profanate barbar , ajung de multe ori , material didactic pentru studentii de la medicina , care platesc sume importante , pentru scheletele , chiar scoase in mod special din morminte ... Intr-un sat din judet , graba unui preot mai putin dedat respectului pentru cei dusi , prieten cu primarul si in complicitate cu amanta sa directoare de scoala , a dus la scoaterea din mormant a unui mort de trei-patru ani , care nici macar nu putrezise suficient , pentru ca oasele sa fie desprinse si aruncate in osuarul cimitirului . Groparii au aruncat cadavrul intr-un sac de polietilena , care ulterior , a ajuns la directoarea scoalii , interesata de oase , care a depozitat sacul timp de trei luni intr-un laborator din scoala , apoi intr-o sala nefolosita , apoi in alta , apoi intr-o magazie , apoi in podul scolii , plimbandu-se ,,mortaciunea'' - care a imputit toata scoala - in functie de cata nevoie aveau cei din scoala de un spatiu , sau de altul ... Intr-un final , femeia de serviciu a fost pusa , intr-un weekend , sa fiarba cadavrul , sa se desprinda zgarciurile si carnea putrezita de pe oase si astfel , directoarea - o invatatoare cu studii medii si cu initiativa social-democrata , cu trei amanti : unul primar , celalalt preot ortodox , iar al treilea , sot de pripas - profesor de religie - a vandut scheletul in cauza pe 2000 de euro , unui medicinist , care si-a implinit visul sa aiba material de pregatire scolara in sesiune si sa aiba cui spune dupa sesiune : Ba , fraiere , eu sunt supravietuitorul ! S-a aflat cumva de intamplare , dupa ce cateva cadre didactice facandu-si analizele medicale curente , au fost gasite cu hepatita C , iar una mai indrazneata - nevasta de politist - a depus o plangere penala , detaliind intamplarea . Nu a patit nimeni nimic ! Primarul , cu functie babana in PSD , a tras sfori peste sfori , poitistul anchetator - prieten cu primarul - a dat NUP , iar tovarasa in cauza , prietena cu multe marimi politice PSD-iste -PNL-iste -PDL-iste , din ISJConstanta si nu numai , ca tot a aranjat cu posturi din scoala , inclusiv titularizari , este bine merci , tot in functie si cu salariul triplu , fata de un profesor amarat din sistemul de invatamant preuniversitar ...