Cine este cea mai frumoasă româncă din lume?

În urma selecției naționale Miss World România 2017, organizată pe 1 octombrie în capitală de către agenția ExclusivEvent, Mihaela Bosca a fost desemnată oficial să reprezinte România în cadrul competiției Miss World 2017, care se va desfășura în acest an în Sanya - China, celebrând a 67-a ediție, în perioada 20 octombrie – 18 noiembrie 2017. Marea finala va avea loc în data de 18 noiembrie. În competiție vor fi prezente 120 de candidate din tot atâtea țări, marele premiu fiind în valoare de 100.000 de dolari americani. Mihaela Bosca are 26 de ani, 1.78 m înălțime, dimensiunile sale sunt 90-61-91 și este născută în Maramureș. Mihaela scrie poezii, este pasionată de dans, sport, limba latină, skydiving, lectură, karting, înot. Cel mai mult își dorește să se implice în viitor în cât mai multe proiecte de caritate și voluntariat pe plan național și internațional. A absolvit Facultatea de Litere din cadrul Universității de Nord din Baia Mare și studiază în prezent Public Speaking and Confidence cu Alina Haiduc Sukumaran în cadrul celei mai renumite organizații de Leadership din lume – John Maxwell. Mihaela vorbește fluent limba franceză și limba engleză. Ca și planuri de viitor își dorește o carieră de regizor, visul ei fiind să câștige titlul Miss World 2017 și datorită acestei notorietăți să se poată lansa în industria cinematografică.