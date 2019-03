Cine semnează o probabilă condamnare la moarte a acordului Brexitului

Consilierul juridic al Guvernului britanic (attorney general) Geoffrey Cox a declarat că garanţiile obţinute de către premierul britanic Theresa May cu privire la acordul retragerii din UE nu au schimbat cu nimic ”riscul juridic” ca ţara să rămână blocată într-o uniune vamală după Brexit, a apreciat Cox într-un aviz care semnează o probabilă respingere a acordului Brexitului în Parlament, relatează AFP preluată de news.ro. Adăugirile la acordul retragerii obţinute luni seara de Theresa May ”reduc riscul” ca Regatul Unit să fie prins ”pe termen nedeterminat şi împotriva voinţeii sale” în ”plasa de siguranţă” care clarifică mecanismul. Însă ”riscul juridic rămâne neschimbat”, a declarat Geoffrey Cox, într-un aviz - aşteptat cu 17 zile înainte de data prevăzută a Brexitului, la 29 martie, şi cu doar câteva ore înaintea votului deputaţilor. ”Plasa de siguranţă” (”backstop”) este un dispozitiv de ultim recurs care vizează să evite o reimpunere a unei frontiere fizice între cele două Irlande, cu scopul de a menţine Acordurile de Pace din 1998 şi integritatea pieţei unice europene. Deputaţii britanici i-au cerut Theresei May ca dispozitivul să fie suprimat sau modificat, după ce au respins masiv, la jumătatea lui ianuarie, acordul divorţului pe care ea l-a negociat timp de 17 luni cu Bruxellesul. ”Brexiter”-ii se tem că ar putea să rămână ”prinşi” pe termen nedeterminat într-o uniune cu UE, întrucât ”plasa de siguranţă” implică o aliniere a Regatului Unit la reglementările comerciale europene, în aşteptarea încheierii unui acord cu privire la relaţiile viitoare. Lira sterlină s-a depreciat brusc după publicarea avizului attorney general şi a pierdut, în doar câteva minute, peste 1% faţă de euro şi dolar, în urma acestei declaraţii. Ea valora către ora locală 11.15 (13.15, ora României) 1,3046 dolari, în scădere faţă de 1,3150 dolaricât valora luni seara la ora locală 22.00 (marţi, 0.00, ora României) şi se schimba cu 86,37 penny un euro faţă de 85,50 cu o zi înainte.

Textele acordului dintre May şi Juncker nu creează noi mecanisme juridice

Theresa May a anunţat luni seara că a obţinut ”modificări constrângătoare juridic” la acordul retragerii, în urma unei întâlniri, la Strasbourg, cu preşedintele Comisiei Europene (CE) Jean-Claude Juncker. Textele asupra cărora au căzut de acord May şi Juncker luni nu creează noi mecanisme juridice, însă ele sunt menite să ”clarifice” negru pe alb şi în mod ”juridic constrângător” că Regatul Unit ar putea să suspende în mod unilateral ”backstop”-ul, în cazul în care se stabileşte că UE nu a negociat cu ”bună credinţă” în vederea înlocuirii acestui mecanism controversat. Un "panel de arbitraj” - prevăzut deja în tratatul retragerii - va putea să se pronunţe asupra acestei ”bune credinţe”, iar decizia sa se va impune ambelor părţi.

”Attorney general confirmă că nu s-a făcut vreo schimbare semnificativă acordului retragerii, în pofida documentelor juridice aprobate ieri (luni) seara. Strategia Guvernuli a fost făcută ţăndări”, a scris pe Twitter Keir Starmer, însărcinat cu Brexitul în Partidul Laburist, principalul partid de opoziţie. Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist, i-a îndemnat încă de luni seara pe aleşi să voteze împotriva textului.

”NU EXISTĂ ALTERNATIVĂ”

Euroscepticii din cadrul Partidului Conservator şi din micul partid unionist nord-irlandez DUP aşteptau avizul lui Cox pentru a se pronunţa. ”Vom examina textul rând cu rând şi ne vom face propria opinie”, a comentat într-un tweet un purtător de cuvnt al DUP, ai cărui zece deputaţi sunt indispensabili unei majorităţi absolute a Tehresei May în Parlament. Premierul irlandez Leo Varadkar a apreciat marţi, în faţa presei, că aceste modificări ”furnizau o clarificare” şi ”garanţii suplimentare”, exprimându-şi speranţa ca Parlamentul britanic să ratifice tratatul. La rândul său, Juncker a avertizat că ”fie este acest acord, fie Brexitul ar putea să nu mai aibă loc deloc”. ”Nu există o alternativă”, a insistat premierul olandez Mark Rutte pe Twitter.

După dezbaterile din Parlament, deputaţii se vor pronunţa prin vot, miercuri, asupra posibilităţii unei ieşiri din UE fără acord (no deal) - un scenariu temut de mediile economice. În cazul în care această opţiune va fi exclusă, Parlamentul se va exprima din nou prin vot, joi, asupra unei propuneri cu privire la o amânare ”limitată” a Brexitului. Cei 27 este necesar, însă, să-şi dea acordul - în unanimitate -, iar liderii europeni au avertizat că orice solicitare în acest sens este necesar să fie justificată.