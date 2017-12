Cioloș: România nu are partide populiste sau extremiste în Parlament

08:37:51 / 26 Noiembrie 2016

Populismul -definit political correct

Se vede ca don Ciolos, ,aflat inca in solda UE,premier in,,Guvernul meu''tehnocrat si sustinut de PNL pentru functie,este surprins de faptul ca se face tot mai mult exprimarea opiniilor politice a unor lideri ,apropiate de dezideratele poporului .Sa incepem cu Trump care a avut toata mas-media impotriva inclusiv pe liderii europeni?Sa -l amintim si pe viitorul Presedinte al Frantei,Francois Fillon,catolic,conservator in valorile societale si liberal in viziunea economica.Partidul lui Marinle Pen bate la portile castigului parlamentar.Acestia,se exprima vocal dar cate bombaneli nu sunt in mai multe tari din UE?Pe Putin nu -l mai pun ca oricum tot mai multi lideri doresc niste relatii normale cu Rusia,incepind cu americanii..Populismul practicat de liderii acestui curent nu este altceva decat contraponderea unei politici multiculturale,curcubeuniste,de instrainare a popoarelor fata de traditia si si cultura nationala.Sa-i fie cuiva indiferent daca se inchina la crucea crestina sau semiluna musulmana?Renasterea nationala nu este sinonima cu populismul incorect politic definit de Premier.Populismul definit ,incorect politic,este folsit de el ca fiind ,vezi doamne,maciuca extremismului ,nazist,fascist comunist.In schimb domnul Ciolos ,ca orice europarlamentar ce vizeaza la nivel global ,se preda navalei musulmane in numele unei tolerante si a unei corectitudini corect politice prost inteleasa.Nu trebuie totusi sa nu spun ca din cauza unor asa zisi lideri ,incorect denumiti de mass-media,,populisti'' prin modul de exprimare si comportare nu vor altceva decat ca poporul sa devina o gloata necontrolabila In concluzie,trebuie inteles ca atributul poporului este populismul sanatos,care exprima serios doleantele poporului dar si chinurile ,spaima,si intrebarile fara raspuns fata de fenomenele si evolutia actuala a lumii.Apropos, este valabil si pentru don Ciolos sloganul Bratienilor liberali,,Prin noi insine''?Dar pentru actualul PNL.