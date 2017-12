CIRC gratuit! CJPC amenință cu amenzi, Primăria acționează în tăcere!

01:20:19 / 26 Septembrie 2017

PSD vs PSD

Nu frate miza e alta, dar opiniei publice ii place circul, de fapt si de drept unele terenuri trebuiau retrocedate(de mazare) si nu stiau cum sa faca sa le elibereze de sarcini, adica sa scape de leaganele alea care erau pe ele, trebuia facut in asa fel incat sa nu sara lumea in capul primariei. Au creeat diversiunea si fumigena tip Antena 3 cu amenda de la OPC , pe bune statul amendeaza statul hah, asta e ultima. Incercati sa vedeti dincolo de poveste ... vorbim peste 7-8 luni sau chiar in iarna cand o sa vina zapada aia mare si toate ziarele scriu de cat de blocat este orasul atunci o sa se faca actele de retrocedare fara sa scrie nici un ziar si peste 12 luni o sa vede-ti certificatele de urbanism cum o sa iasa unul cate unul, bloc langa bloc :).