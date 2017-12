CJC vrea din nou să preia o parte din Parcul Tăbăcărie. Se mai opune PNL?

Conducerea Consiliului Județean Constanța nu renunță la intenția de a prelua în administrare o parte din Parcul Tăbăcărie pentru a o amenaja corespunzător. Pe ordinea de zi a ședinței CJC din 28 noiembrie figurează un proiect de hotărâre privitor la transmiterea unei solicitări către Primăria Constanța pentru preluarea unei suprafețe de 2,5 hectare din Parcul Tăbăcărie. Poate că, de această dată, PNL nu se mai opune acestei inițiative.

În ciuda piedicilor din ședința trecută, conducerea Consiliului Județean Constanța (CJC) nu renunță la intenția de a prelua în administrare o parte din Parcul Tăbăcărie pentru a o amenaja corespunzător. Pe ordinea de zi a ședinței CJC din 28 noiembrie figurează un proiect de hotărâre privitor la transmiterea unei solicitări către Primăria Constanța pentru preluarea unei suprafețe de 2,5 hectare din Parcul Tăbăcărie. Amintim că, luna trecută, această inițiativă s-a lovit de eșec, pentru că aleșii PNL s-au opus proiectului de hotărâre inițiat în acest sens. Liberalii au motivat că nu sunt de acord cu preluarea unei bucăți din parc pentru că nu este atributul CJC să întrețină spațiile verzi din municipiul Constanța. „Dacă Primăria Constanța nu mai poate administra spațiile verzi de pe raza municipiului, aceasta ar trebui să ceară ajutorul CJC, iar consilierii județeni ai PNL nu se vor opune. Primăria este administratorul spațiilor verzi în municipiu, ea să le îmbunătățească și să le aducă la un stadiu de atractivitate maximă. Consider că avem mult mai multe de făcut decât să devenim administratori de spații verzi în municipiu. Această propunere nu este oportună în această formă”, a declarat, în timpul ședinței CJC de luna trecută, consilierul județean PNL Marian Iordache. La rândul său, președintele CJC, Horia Țuțuianu, a reacționat la votul PNL spunând că, de fapt, liberalii nu vor ca Pavilionul Expozițional să își mărească activitatea și să găzduiască mai multe evenimente. „Le-aș transmite celor din PNL să se implice mai mult în viața orașului. Genul acesta de proiecte sunt numai în beneficiul locuitorilor, nu pentru terți”, a declarat Țuțuianu.

DE CE VREA CJC O BUCATĂ DIN PARC

Conducerea CJC a luat inițiativa de a prelua o suprafață de 2,5 hectare din Parcul Tăbăcărie, aflată în apropierea Pavilionului Expozițional, pentru a o amenaja corespunzător, dar și pentru a facilita accesul către obiectiv. Liderii forului motivează că această preluare este oportună având în vedere activitățile care au loc la Pavilion (târguri, expoziții, festivaluri). În timpul evenimentelor, se estimează că trec prin zonă aproximativ 3.500 de persoane, iar în afara manifestărilor, frecventează parcul circa 350 de persoane. Tot conducerea CJC readuce în atenție faptul că, de anul viitor, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor va funcționa la Pavilion, ceea ce înseamnă că zona va fi mult mai circulată decât în prezent. „În urma unor discuții cu reprezentanții Primăriei Constanța am ajuns la concluzia că este cel mai bine ca porțiunea de parc din apropierea Pavilionului să o preluăm noi în administrare și să ne ocupăm noi de întreținere și de amenajarea spațiului verde. Dat fiind faptul că Pavilionul Expozițional aparține de CJC, consider că este indicat să ne ocupăm noi de parcul din zonă”, a spus vicepreședintele CJC Claudiu Iorga-Palaz, cel care are în atribuții administrarea Pavilionului Expozițional.