Clubul Farul Constanţa a fost amendat cu 12.500 lei de Comisia de Disciplină a FRF

Comisia de Disciplină din cadrul Federaţiei Române de Fotbal (FRF) a decis, în şedinţa sa de miercuri, să sancţioneze clubul FCV Farul Constanţa cu o penalitate sportivă de 12.500 lei, pentru incidentele produse la meciurile cu Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, respectiv Universitatea Cluj.



''ASC Sepsi OSK Sf. Gheorghe vs. FCV Farul Constanţa - Incidente - În temeiul art. 82.2 şi 3.b, raportat la art. 83.2.c, cu aplicarea art. 54.2 din RD, se sancţionează clubul FCV Farul Constanţa cu penalitate sportivă de 5.000 lei'', se arată în prima speţă, potrivit site-ului LPF.



''FCV Farul Constanţa vs. AS FC Universitatea Cluj - Incidente - În temeiul art. 82.1 şi 3.a şi c, raportat la art. 83.2.b, cu aplicarea art. 54.2 din RD, se sancţionează clubul FCV Farul Constanţa cu penalitate sportivă de 7.500 lei'', potrivit deciziei din al doilea caz.



De asemenea, clubul AFC UTA Arad a fost amendat cu 5.000 de lei pentru incidentele de la meciul jucat în deplasare cu FCSB, ''în temeiul art. 82.1 şi 3.a şi c, raportat la art. 83.2.b, cu aplicarea art. 54.2 din RD''.