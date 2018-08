CNAIR: Podurile din România NU sunt în pericol să se prabușească !

09:04:47 / 20 August 2018

vax

Ce sa spuna PSD-istul care e sef la CNADR-ul de frica lui dragnea ? Doar n-o sa raporteze ca 99% din podurile Romaniei construite pe timpul lui Ceausescu si al regilor , sunt intr-o stare precara . Asta nu pentru ca au fost prost proiectate si construite , ci pentru ca dupa 1989 nu le-a pasat imbecililor aflati la putere despre expertizarea , monitorizarea si intretinerea podurilor . Tractoristul dragnea , a stopat toate investitiile pentru a acumula fonduri necesare pentru plata masei de votanti PSD sub forma ajutoarelor sociale , salarii nejustificate date primarilor imbecili ai PSD etc , etc ....