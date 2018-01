CNAS solicită responsabilitate din partea medicilor de familie

11:05:23 / 23 Decembrie 2017

CNAS

Ar trebui separat odată pentru totdeauna repartiția fondurilor din sănătate. Cei ce am plătit, plătim sau vom plăti pentru asigurarea in sistemul de stat.Nu pentru privat. Platim pentru a avea siguranța unor servicii de calitate,umane,etc Sistemul privat să fie privat in totalitate.Nu sponsorizat de CNAS. Vrei la privat ,mergi cu banii in mână la privat. Vrei la stat,mergi la un serviciu asigurat de stat plătit de catre tine prin intermediul CNAS. În rest, sărbători fericite sperând ca va fi cândva mai bine.