Cobzarul Simion Bogdan canta cu Goran Bregovic la Sala Palatului

Goran Bregovic& Wedding and funeral band canta pe 22 aprilie la Sala Palatului. Showul este un "Best Of" al carierei artistului si va include toate piesele care l-au facut celebru!



Invitat special cu un show in recital de 60 de minute este Cobzarul Simion Bogdan & Lautarii de Matase



Lăutarul-culegător de muzici de tradiție Simion Bogdan-Mihai, alături de tarafulLăutarii de Mătase, prezintă un nou spectacol la Sala Palatului pe data de 15 noiembrie 2023! Născut în 1990 la Râmnicu-Vâlcea, Bogdan a început sa studieze cobza de la 15 ani.



Începând cu anul 2006, a călătorit prin România, culegând cântece lăutărești și învățând de la puținii cobzari rămași în viață. A colaborat cu artiști din zone muzicale diverse, precum Mihai Mărgineanu, Taraf de Haidouks, Les Elephants Bizarres, Chimie, Samurai și alții. Din 2017 a susținut numeroase concerte de muzică lăutărească cu tarafulLăutarii de mătase. A lucrat la coloana sonoră a documentarelor "Flavours of Romania" și "Wild Carpathia" realizate de jurnalistul britanic Charlie Ottley. La 1 mai 2021, a lansat albumul "Valahia în Demol". Albumul a fost produs de Adrian Despot.



Biletele au urmatoarele preturi:



- earlybird (primele 200 din fiecare categorie): VIP 299 lei, Cat A 229 lei, Cat B 189 lei, Cat C 129 lei, Cat D 79 lei

- presale: VIP 320 lei, Cat A 250 lei, Cat B 200 lei, Cat C 140 lei, Cat D 100 lei

- la acces: VIP 320 lei, Cat A 250 lei, Cat B 200 lei, Cat C 140 lei, Cat D 130 lei



Biletele se gasesc in format electronic pewww.iabilet.rosi in magazinele Flanco, Muzica si pe terminalele Selfpay. Online, puteti plati cu cardul, Paypal, carduri de tichete culturale Sodexo si Edenred, pe factura la Vodafone sau Orange sau ramburs prin Fan Courier oriunde in tara.La pretul tuturor biletelor se adauga comisionul de emitere bilete al agentiei de ticketingsi poate activa dinamic pricing.