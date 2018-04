Colin Farrell la dezintoxicare, doar pentru verificare

Colin Farrell a efectuat un program de dezintoxicare la clinica The Meadows din Wickenburg, Arizona. O sursă spune că actorul este curat și s-a internat în mod voluntar pentru a se asigura că nu recidivează.

"S-a internat în mod voluntar. Nu a mai folosit substanțe din nou, dar a vrut să facă o resetare și să se asigure că nu va avea recăderi ", explică sursa, adăugând că Farrell s-a verificat săptămâna trecută.

Farrell, acum în vârstă de 41 de ani, a căutat tratament în 2005 pentru problemele sale legate de abuzul de medicamente, după ce a terminat filmările la ”Miami Vice”.

"Filmările la Miami Vice s-au încheiat, iar eu am fost urcat într-un avion și trimis direct la dezintoxicare", a explicat el la acea vreme. "Am avut o toleranță destul de mare pentru diferite medicamente de ani de zile, m-am gândit. Am consumat substanțe până la punctul în care nu mai puteam pune piciorul pe frână, nu mă mai puteam opri.”

Farrell a sărbătorit 10 ani de când nu mai consumă niciun fel de substanță în timpul unei apariții la emisiunea lui Ellen DeGeneres anul trecut.

Actorul se declară încântat de reușita sa și se bucură că poate îmbătrâni sănătos:

"Îmi place că îmbătrânesc, în afară de faptul de a avea păr în locuri ciudate și de a-ți pierde părul din alte locuri”, a spus el. E un lucru pe care l-am învățat de la Billy Crystal.

Farrell este tată a doi copii, James, de 14 ani, dintr-o relație cu o fosta sa prietenă Kim Bordenave și fiul de 8 ani, Henry, din relația cu Alicia Bachleda.