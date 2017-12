Combat „școala umilinţei“! Poliţiştii sar în ajutorul elevilor agresaţi!

Copii bătuţi de colegii de bancă, adolescenţi înjuraţi şi înjosiţi de alţi elevi ori agresaţi verbal chiar de profesorii de la clasă! Sunt scene care au născut o adevărată revoltă în rândul părinţilor, scene care s-au produsîn mai multe şcoli şi licee din ţară. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Constanţa, Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa şi Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică pornesc o campanie comună pentru înlăturarea abuzurilor din unităţile de învăţământ, numită „Curaj Civic”. Autorităţile merg de data aceasta pe mâna occidentalilor. Psihologul elveţian Christian Weidkuhn a devenit trainerul pentru „Curaj Civic”. Aceasta pregătește polițiștii constănțeni de proximitate, dar și cadrele didactice și psihologii din cadrul Inspectoratul Şcolar Judeţean pentru a contracara violența din școli.

„De 11 ani vin în România pentru diferite proiecte. Eu am tot insistat de ani întregi ca în țara voastră să fie înființată și consolidată Poliția de Proximitate. Polițiștii români mi-au propus să vin cu un proiect pentru combaterea violenței. Eu am mai implementat o astfel de campanie în Bosnia și am spus că o pot face și în România. Aici lucrez ca voluntar, pentru că m-am atașat foarte mult de această țară. Pentru statul român, totul e gratis. Proiectul „Curaj Civic" este plătit cu bani din Elveția. Eu am susținut ședințe de pregătire timp de o săptămână cu polițiștii, profesorii și psihologii de aici. Ei vor merge apoi în școli și vor acționa după sfaturile de la cursurile pe care le-am susținut. De asemenea, îi vor învăța pe copii cum să se ferească de abuzuri", a declarat psihologul Christian Weidkuhn.

Proiectul a fost lansat miercuri, iar vineri a fost prezentat presei într-o conferinţă găzduită de Căminul Studenţesc al Universităţii „Ovidius“ din Constanţa. „Nu putem nega faptul că există violență în școli. De la violența verbală se poate ajunge la o situație mai gravă, din păcate", a afirmat Gabriela Bucovală, inspector școlar general al ISJ Constanţa. „Înregistrăm cazuri de violență, dar nu este un fenomen extins la nivelul școlii din România. Se întâlnesc totuși anumite fapte de agresivitate verbală, în principal. La noi se ajunge cu plângeri penale pentru furt, în special de telefoane mobile, de asemenea mai avem și reclamații despre loviri sau alte violențe. Toate dosarele sunt instrumentate de colegii noștri sub coordonarea Parchetului", a declarat Carmen Șerbănescu, șefa Biroului Analiza și Prevenirea Criminalității, din cadrul IPJ Constanța. Campania „Curaj Civic" are ca scop prevenirea și diminuarea violenţei în şcolile din întreg județul. Elevii cu vârste cuprinse între 8 și 18 ani sunt ținta principală a acestui proiect.

