Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii a îmbunătăţit oferta microrezervaţiei

Microrezervaţia din cadrul Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii, Constanţa, şi-a îmbogăţit ieri colecţia cu exemplare noi. Este vorba de ratoni, doi masculi şi patru ponei, reprezentanţi prin două specii: Welsh şi Shetland. “Există o diferenţă între cele două varietăţi. Mai exact, poneii de Shetland sînt de talie mică, mai pufoşi, spre deosebire de poneii de Welsh, care sînt mai mari şi se pretează mai bine pentru tracţiune. Deşi au parcurs ore bune de drum, cînd evident, au fost puţin stresaţi, după cîteva ore de la sosire s-au acomodat destul de bine. Pînă la sosirea lor s-au derulat cîteva acţiuni de amenajare a unui spaţiu de manej, în care vor staţiona aceste exemplare de ponei şi ulterior se vor folosi pentru agrement. De asemenea, ratonii sînt specii originare din America de Nord şi America Centrală, care au fost apoi aduşi în Asia şi Europa. Ca şi talie, ei ajung pînă la aprox. un metru. Ca şi greutate, ating şase kg şi trăiesc în captivitate pînă la 16-21 de ani. Este o specie nocturnă, un bun căţărător şi are olfacţia foarte bine dezvoltată“, a declarat biologul complexului Anca Mihai. “Ei nu necesită un tratament anume, dar pe parcursul transportului de la Bucureşti la Constanţa se puteau instala anumite afecţiuni la aparatul de locomoţie. La debarcare au fost aplicate cîteva tratamente pentru desensibilizare şi susţinere tonică. Ei acum sînt într-o stare bună, 12 ore vor fi ţinuţi la dietă, iar de mîine se va introduce alimentaţia normală pentru cabaline“, a declarat la rîndul ei, medicul veterinar din cadrul complexului, Ursu Nicoleta. Directorul Compexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii, Decebal Făgădău a declarat ieri că achiziţionarea acestor exemplare a fost posibilă cu datorită colaborării cu conducerea Grădinii Zoologice din Bucureşti. “Sperăm că prin aducerea atît a poneilor, cît şi a ratonilor, în condiţiile în care vom mai face şi alte achiziţii, să dezvoltăm microrezervaţia şi să o facem cel puţin la fel de atractivă ca secţiile noastre principale – acvariu şi delfinariu. În curînd intenţionăm să amenajăm un centru de manej pentru echitaţie, pentru copii şi sperăm ca prin acest minicentru de echitaţie, în funcţie de reacţia publicului să dezvoltăm această activitate“, a declarat Decebal Făgădău, directorul complexului.

Vizitatori mai mulţi decît anul trecut, încasări în creştere

Directorul Complexului Muzeal a afirmat ieri că şi anul acesta numărul de vizitatori se păstrează la cote înalte: “În ansamblu numărul de vizitatori este aprox. egal cu cel de anul trecut. Sperăm că pînă la sfîrşitul acestei luni vom reuşi să depăşim numărul înregistrat în aceeaşi perioadă a anului trecut, în ciuda sezonului estival care nu este foarte strălucit, instituţia noastră fiind strîns legată de viaţa sezonieră a oraşului. La nivelul încasărilor stăm mai bine decît anul trecut. Cu toate că avem patrimoniul secţiei delfinariu destul de redus canitativ, reuşim să atragem vizitatori, pentru că această secţie este de 34 de ani un punct de neocolit în orice itinerariu turistic. O surpriză foarte plăcută este în acest moment acvariul care ne-a asigurat aprox. 50% din totalul încasărilor pe complex, de la începutul anului, şi aceasta datorită lucrărilor care s-au desfăşurat la secţia delfinariu. Numărul de vizitatori de la începutul anului şi pînă acum este în creştere, în special datorită lunii mai, cînd am beneficiat din plin de parteneriatele cu şcolile, liceele şi instituţiile de învăţămînt superior”. Un alt proiect aproape finalizat din cadrul complexului, este lansarea site-ului www.delfinariu.ro, de unde, potrivit directorului, se poate descărca o galerie foto impresionantă şi unde sînt aşteptate sugestiile vizitatorilor. La secţia microrezervaţie, au fost reamenajate ţarcurile pentru păsări, iar pe această idee de schimbare şi modernizare se va merge pentru întreg complexul. “Pentru ponei vom face în primul rînd un padoc la nivel european, iar în al doilea rînd un manej pentru plimbări în primă fază. O perioadă poneii de Shetland vor fi ţinuţi sub observaţie pentru obişnuire cu noua casă, iar apoi îi vom scoate la plimbări. Pentru poneii Welsh vom începe un proces de instruire şi în maxim şase luni vom putea să îi scoatem şi pe ei la plimbări. De asemenea, vrem să dezvoltăm un alt proiect – o insulă de pe luciul de apă pe care îl deţinem în microrezervaţie, care să fie transformat în insula copiilor, un centru de joacă în aer liber, într-un cadrul natural sănătos, plin de informaţie, unde cei mici să fie în siguranţă şi să se joace. Aici fac un apel la toţi agenţii economici de pe raza judeţului nostru. Dacă ne pot sprijini, orice ajutor, cît de mic contează pentru noi, pentru că nu este vorba de un scop oneros de a cîştiga bani, ci de a avea un climat în care să ne desfăşurăm activitatea. După o statistică, dacă numărul de vizitatori era preponderent alcătuit din copii, elevi şi studenţi, ne-am găndit să le oferim un punct de atracţie în plus pe microrezervaţie. Fac un apel către agenţii economici să ne ajute pentru ca aceste fonduri să vină să completeze ceea ce noi avem deja“, a mai spus Făgădău.