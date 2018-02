Concert caritabil cu Trupa Zero, la Club Doors

Pentru că prietenia este cea care ne-a unit atâția ani, vineri, 2 martie, în numele prieteniei, îl vom ajuta pe CRISTI!

Trupa Zero, invitații clubului Doors, participă la acest gest umanitar.

Prețul unui bilet este 30 de lei. Banii strânși din vânzarea biletelor vor fi donați în vederea sprijinirii tratamentului pentru Cristi. Info și rezervări la tel.: 0763661622.

Băieții din Trupa Zero s-au cunoscut în urmă cu câțiva ani cântând în formații diferite, iar în 2006 au decis să o ia de la... Zero. Au participat la trei finale naționale Eurovision, cu piesele "Come This Way", "Sunny Days" și "Lay Me Down". O frumoasă perioadă a trupei a fost activitatea ca band oficial al emisiunii "Happy Hour". Primul album - "Sunny Days" – a fost lansat în 2009; actualmente pregătesc lansarea celui de-al doilea: "Vrei să...?".