Concert cu muzică de Enescu, la Londra

09:24:58 / 18 August 2014

Pe cand si la noi?

In toate tarile europene se organizeaza de-a lungul verii concerte gratuite la pranz, mai ales in biserici. Nu si la noi. Popimea este ocupata sa faca avere nu sa ridice nivelul de cultura al romanilor, iar cand citesc ca 80% dintre romani au incredere in biserica, imi dau seama cat de putini romani mai gandesc in tara asta.