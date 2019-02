Concluziile antrenorului Petre Grigoraş după cantonamentul din Turcia efectuat de SSC Farul

Pentru SSC Farul Constanţa urmează partea a doua a sezonului 2018-2019 din Liga a 2-a, una care nu se anunţă uşoară pentru jucătorii pregătiţi de antrenorii Petre Grigoraș, Marian Dinu și Laurenţiu Gheorghe. După cantonamentul efectuat în Turcia, în staţiunea Lara din Antalya, „marinarii” şi-au încărcat bateriile şi aşteaptă cu nerăbdare primul meci oficial al anului, care se va disputa sâmbăta viitoare, 23 februarie, de la ora 11.00, în deplasare, cu Academia Clinceni, în etapa a 22-a a Ligii a 2-a.

Antrenorul principal Petre Grigoraş s-a declarat mulţumit după perioada de pregătire, mai ales că lotul a suferit modificări, fiind aduşi mai mulţi fotbalişti cu experienţă, dar şi jucători tineri, astfel încât să poată fi alcătuită o formulă competitivă.

„Un stagiu foarte bun din punctul meu de vedere, pentru că am avut condiţii excelente acolo, am avut terenuri foarte bune şi am reuşit în această perioadă să ne cunoaştem mai bine şi să facem o pregătire care să ne ajute pentru startul campionatului. Au venit foarte mulţi jucători, de valoare, cu un CV foarte interesant şi sunt convins că ei ne vor ajuta şi vor avea un cuvânt greu de spus. Eu, personal, doream să mai întârzie cu o săptămână startul campionatului, pentru a ne omogeniza. Dar trebuie să fim pregătiţi. Sunt convins că echipa va arăta altfel. Obiectivul fiecărui antrenor, al conducătorului şi suporterului este acela de a nu pierde niciun joc. Dacă ai putea să câştigi toate meciurile şi să o faci şi într-o manieră categorică ar fi toată lumea fericită. Eu sunt realist. Ştim că suntem în clasament pe loc retrogradabil, momentan. Scopul nostru este să ne îndeplinim obiectivul, acela de a ne salva în această perioadă şi de a crea o echipă competitivă pentru ca de la anul să atacăm promovarea, pe care şi-o doresc toţi iubitorii de fotbal din Constanţa, pe care ne-o dorim şi noi. S-au făcut eforturi mari în ultimul timp. Îi simţim alături şi aşa ştiu, organele locale, Primăria Constanţa şi Consiliul Judeţean, sunt alături de noi. Sunt convins că lucrurile vor decurge bine pentru Farul”, a spus Petre Grigoraş.

Pe pagina oficială de Facebook FC Farul Constanţa au mai fost anunţate trei transferuri, Paul Antoche (de la Petrolul Ploieşti; mijlocaş defensiv, 26 de ani, 1,84 m), Robert Neciu (de la FC Viitorul; fundaş stânga, 20 de ani, 1,73 m) şi Mihai Şandru (a jucat ultima oară la Academia Clinceni, unde a fost împrumutat de FC Viitorul; mijlocaş stânga, 21 de ani, 1,81 m) urmând să evolueze la SSC Farul Constanţa.