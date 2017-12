Conflict sângeros între două familii de romi! Trei persoane au murit!

Trei persoane vor fi conduse la audieri după ce în, noaptea de miercuri spre joi, au intrat în casă peste o familie din Stoeneşti şi au ucis trei persoane, printre care şi o minoră.

"În noaptea de miercuri spre joi am fost solicitaţi să intervenim la Stoeneşti, Valea Bădenilor, pentru o victimă. Am trimis un echipaj. Am găsit un bărbat cu plagă înjunghiată în zona toracelui. A fost transportat la Spitalul Câmpulung, unde, din păcate, a decedat. S-a revenit la scurt timp cu un nou apel la 112, prin care ni se cerea să intervenim pentru alte două victime, dar într-o altă locaţie din Stoeneşti. Am trimis două echipaje, unul cu medic şi altul cu asistent. Au fost găsite două victime, o minoră de 17 ani şi tatăl acesteia, în vârstă de 37 de ani, cu plăgi înjunghiate. Din păcate, aceştia erau decedaţi, nu s-a mai impus transferul la spital", a declarat, pentru Mediafax Luminiţa Paul, director Serviciului Judeţean de Ambulanţă Argeş.

Între cele două familii de romi din comuna Stoeneşti exista de mai mulţi ani o stare conflictuală.

"Fata unei familii a avut o relaţie de concubinaj cu băiatul celeilalte familii. S-au certat de multe ori, acum nu mai sunt împreună şi de aici scandaluri permanent, unele legate şi de bani", a declarat, pentru Mediafax, Ion Marin, primarul din Stoeneşti.

Procurorii au demarat o anchetă pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat.

„Este vorba despre o crimă pasională. Există trei morţi şi o victimă care este în spital. Persoana care trăieşte este mama minorei. Presupuşii autori au fost prinşi. Se află la percheziţii în acest moment. Este vorba despre concubinul fetei, fratele acestuia şi tatăl”, a declarat, pentru Mediafax, Iolanda Drăguţ, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş.

Cadavrele au fost transportate pentru efectuarea necropsiei la Serviciul de Medicină Legală Argeş.

Duminică, 10 aprilie, o femeie tot din comuna Stoeneşti a fost fost ucisă, în acelaşi mod, prin înjunghiere cu un cuţit, de către un coleg de muncă. Bărbatul se află în arest preventiv.