Conflictul din sistemul de învăţămînt, mediat de Organizaţia Internaţională a Muncii

Acum un an, cu ocazia Zilei Mondiale a Educaţiei, Federaţia Educaţiei Naţionale (FEN) a scos în stradă 3.000 de profesori nemulţumiţi de starea şcolii româneşti şi a subfinanţării sistemului educaţional. Tot în 2005, deputatul Petru Andea declara că Ziua educaţiei este o sărbătoare nenăscută încă. "Mai bine zis, o sărbătoare complet ignorată. Educaţia şi educatorii rămîn etern în rolul Cenuşăresei, atît în zilele de lucru, cît şi în cele de sărbătoare. Puternicii acestor zile nu doar ignoră, ci chiar dispreţuiesc educaţia şi instituţiile acesteia", a mai spus Andea. Iată că peste exact un an dascălii sînt la fel de nemulţumiţi. Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM) va trimite, în ianuarie 2007, o misiune de contact în România, în legătură cu sesizarea făcută de Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţămînt (FSLI) privind încălcarea de către Guvern a drepturilor salariale ale personalului din educaţie. Preşedintele FSLI, Aurel Cornea a declarat că sindicaliştii au cerut organizaţiei internaţionale să constate discriminarea salarială dintre diferitele categorii socio-profesionale din sistemul bugetar. O altă nemulţumire a personalului din educaţie se referă la salarizarea necorespunzătoare, în sensul că drepturile salarile nu sînt acordate la timp. Cornea spune că este pentru prima dată cînd personalul din învăţămînt apelează la OIM pentru a verifica încălcarea Convenţiei cu privire la salarii. În noiembrie anul trecut, profesorii au semnat cu Guvernul, la finalul a trei săptămîni de grevă, un acord care, spun ei, nu a fost respectat de către Executiv. Federaţiile sindicale din educaţie au decis, pe 28 noiembrie 2005, în şedinţă comună, suspendarea grevei generale pe care cadrele didactice au declanşat-o în 7 noiembrie, fiind de acord să semneze acordul cu Guvernul în schimbul creşterii salariilor cu aproape 12%. Potrivit propunerii Guvernului, salariile personalului didactic sau nedidactic urmau să fie majorate cu procentul solicitat: cu 5,5% la 1 ianuarie 2006 faţă de nivelul din decembrie 2005 şi cu 6% de la 1 septembrie 2006, faţă de august 2006. Profesorii se aşteptau, în urma acestor majorări, în medie, la 1,25 milioane de lei vechi în plus la salariu. Din punctul de vedere al Guvernului, creşterea reprezenta în termeni reali - suplimentar faţă de nivelul estimat al inflaţiei - o creştere nominală de 4,51%. În prima zi a actualului an şcolar, peste 8.000 de cadre didactice din toată ţara şi o parte din elevi au înlocuit festivităţile tradiţionale cu un miting în Piaţa Revoluţiei, cerînd respectarea acordului de anul trecut, în care se spunea că salariile vor creşte cu 60% pînă în 2008. Profesorii spun că protestul din Piaţa Revoluţiei nu s-a vrut a fi o grevă, ci o boicotare a începutului de an şcolar. "Am făcut-o ca să-i pedepsim pe guvernanţi, care abia aşteaptă deschiderea noului an pentru a-şi prezenta discursurile lor politicianiste", spunea liderul FSLI, Aurel Cornea. Protestul a plecat de la nemulţumiri financiare. Pe de o parte, ministrul Educaţiei, Mihail Hărdău spune că Guvernul a respectat acordul semnat în noiembrie, acordînd creşteri de fonduri pentru educaţie în lunile mai, august şi septembrie anul acesta. Sindicalişti îl contrazic şi, deşi liderii sindicali recunosc alocarea acestor fonduri, în ianuarie şi septembrie, nu le văd ca majorări salariale, ci ca indexări, pe care le-au primit toţi bugetarii, pentru a compensa inflaţia. “Este vorba despre violarea sistematică, de către Guvernul României, a Convenţiei OIM nr. 95/1949 privind protecţia salariului. Acesta este motivul pentru care Board-ul Organizaţiei Internaţionale a Muncii a hotărît trimiterea unei misiuni de contact direct în România în scopul verificării modului în care Guvernul a încălcat drepturile salariale ale personalului din învăţămînt. Aceasta va stabili dacă legislaţia naţională privind salarizarea prejudiciază drepturile salariale ale personalului din învăţămînt şi dacă se creează discriminare în salarizarea diferitelor categorii de bugetari. Un alt aspect este introducerea României pe lista cazurilor speciale care vor fi discutate de către Comisia de Norme a OIM, cu prilejul Adunării Generale din luna iunie 2007, urmată de monitorizarea anuală a României privind respectarea Convenţiei nr. 95/1949, ratificată în anul 1973. Nu trebuie să uităm că drumul României în Europa trece prin şcoală”, a declarat liderul Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţămînt (FSLI) Constanţa, Ioana Purcărea.