Consilieri locali de la Năvodari, terorizați de un jandarm?

Un subofițer din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile (GJM) „Tomis” este cercetat pe Parchetul Militar București pentru că ar fi desfășurat activități comerciale incompatibile cu funcția deținută în cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), dar și sub acuzația că ar fi șantajat mai mulți membri ai Consiliului Local Năvodari. Cazul a ajuns în atenția anchetatorilor la sfârșitul anului trecut, iar protagonistul poveștii este plt. adj. Gheorghe Priemschi. Alături de el este anchetat și cumnatul său, Constantin-Bogdan Andrieș, care i-ar fi fost complice la derularea activității comerciale ilegale. Conform plângerii penale depuse de avocatul Adrian Avram, reprezentantul legal al Consiliului Local Năvodari, „începând cu ianuarie 2013, Priemschi s-a întâlnit în nenumărate rânduri, aparent întâmplător, cu mai mulți consilieri locali de la Năvodari și, în discuțiile cu aceștia, a încercat să le inducă ideea că deține informații compromițătoare despre primarul Matei Nicolae și despre toți consilierii locali, fluturând în fața lor niște hârtii dactilografiate de el, pe care le prezenta ca fiind dovezi pentru o eventuală anchetă a Direcției Naționale Anticorupție (DNA)”. Inițial, spun părțile vătămate, Priemschi a fost ignorat, dar a devenit tot mai insistent și, de fiecare dată când se întâlneau cu el, le zicea că are câte un „dosar personal” întocmit pentru toți consilierii, cu fotografii ale autoturismelor, terenurilor și imobilelor acestora. Mai mult, susțin autorii denunțului, Priemschi îi urmărea pe stradă, în baruri, la plimbare cu familiile și-i poza, apoi îi amenința că toate dovezile incriminatoare vor ajunge la DNA, iar ei vor fi arestați, soțiile și copiii vor fi lăsați pe drumuri și averile le vor fi confiscate. Totul ar fi avut un scop precis, care a ieșit la iveală câteva luni mai târziu.

STARE DE TEROARE În august 2013, Gheorghe Priemschi „a hotărât să-și rotunjească veniturile, fapt pentru care s-a gândit să achiziționeze o autoutilitară marca Dacia Logan, tip Papuc, să-și înregistreze o societate comercială și să încheie un contract de prestări servicii cu administrația orașului Năvodari”, după cum se arată în plângerea penală. Pentru că funcția pe care o avea în cadrul GJM „Tomis” nu-i permitea să desfășoare activități comerciale, potrivit statutului cadrelor militare, Priemschi ar fi apelat la cumnatul său, Constantin-Bogdan Andrieș, pe care l-ar fi făcut administratorul unic al firmei. Ulterior, subofițerul ar fi încercat să obțină un contract de prestări servicii cu Primăria Năvodari, însă oferta sa nu a fost acceptată. Supărat că a fost refuzat și că a pierdut o afacere bănoasă, Priemschi ar fi trecut la artileria grea. „Cu dosarul de șantaj întocmit, el s-a prezentat la șase dintre consilierii locali, pe care i-a amenințat că are dovezi compromițătoare pentru depunerea unor plângeri penale în fața DNA, cu privire la averea dobândită de aceștia sau la comportamentul lor în societate, cu scopul vădit de a-i determina pe aceștia să-i semneze contractul de prestări servicii”, a declarat avocatul Adrian Avram. Consilierii amenințați au spus că au trăit permanent într-o stare de teroare din cauza lui Priemschi.

ACUZAȚII În finalul plângerii, Gheorghe Priemschi este acuzat că, din 2011, prestează ilegal meseria de instructor auto, predând ore de legislație rutieră elevilor și mergând cu ei în trafic. De asemenea, subofițerul GJM „Tomis” este învinuit de denunțătorii lui că se dă drept avocat și redactează plângeri împotriva unor procese-verbale, pe care le depune la Judecătoria Constanța, primind bani pentru această activitate.

DEZMINȚIRE Contactat telefonic, Gheorghe Priemschi a declarat că toate acuzațiile aduse sunt nereale și că alegațiile au pornit de la o ceartă pe care a avut-o, în septembrie 2014, cu unul dintre consilierii de la Năvodari. „Nu am nicio legătură cu afacerea pe care aceștia spun că aș fi vrut să o fac cu Primăria Năvodari. Cumnatul meu este plecat de trei ani în Olanda și nu mi-a fost complice la nimic. Aceste acuze aduc prejudiciu atât imaginii mele personale, cât și instituției Jandarmeriei, care nu ar fi trebuit implicată în povestea asta. Lucrez de 24 de ani în MAI și, dacă aș fi avut un comportament deviant, aș fi fost demult concediat. Nu am avut niciodată vreo sancțiune, am fost avansat în grad de două ori", a declarat Gheorghe Priemschi. Referitor la activitatea de instructor auto pe care o desfășoară, el a precizat că are toate autorizațiile necesare, inclusiv aprobarea comandantului GJM „Tomis”, și că această ocupație nu contravine statutului cadrelor militare. Priemschi a mai afirmat că intenționează să se îndrepte în Justiție împotriva consilierilor locali.