Consiliul Concurenței asediază imperiul portuar

ȘASE, VINE CONCURENȚA! Multe firme mici și medii încalcă legea concurenței fără să-și dea seama, în principal pentru că nu au acces la servicii scumpe de consultanță juridică. Tocmai de aceea, Consiliul Concurenței, care împlinește, în 2017, 20 de ani de activitate, a demarat o serie de întâlniri directe cu mediul de afaceri. Caravana CC a ajuns joi, 22 septembrie, la Constanța, fiind condusă de însuși președintele Autorității, Bogdan Chirițoiu - „Mulți manageri nu-și permit să angajeze case scumpe de avocatură și, fără să știe, se expun uneori la sancțiuni uriașe. Și asta pentru că noi dăm amenzi foarte mari, care pot ajunge până la 10% din cifra de afaceri (nu profitul!) din anul anterior“. Petroliștii, marii retaileri și operatorii din telecom, spre exemplu, au achitat amenzi de zeci de milioane de euro, după ce Concurența le-a spart cartelurile. Și au plătit. CC n-a mai pierdut niciun proces de mai bine de trei ani, întrucât investigațiile nu se fac de pe-o zi pe alta, ci durează, în medie, doi ani. „Trecem prin zeci de mii de contracte, e-mail-uri, documente. Și trebuie menționat că amenda mai întâi se plătește și apoi se contestă“, a mai spus Chirițoiu. De menționat că CC poate ridica și frânele puse, cu sau fără intenție, de administrațiile locale. O primărie poate scuti de taxe diverse companii, dar trebuie să ceară înainte avizul Concurenței și să înscrie ajutorul de stat în registrul online al autorității, unde se vede clar dacă o firmă a fost ajutată mai mult decât prevede legea. Și primarul Constanței, Decebal Făgădău, a confirmat rolul vital al CC - „Anul acesta, prin Codul Fiscal, s-au oferit facilități firmelor din turism care activau de mai puțin de șase luni. Ar fi fost descurajant pentru cei care investesc de ani buni în domeniu, așa că, prin HCL, le-am oferit tuturor o reducere, dar nu înainte de-a cere avizul Concurenței“.

PORTUL CONSTANȚA, IARĂȘI SUB INVESTIGAȚIE

În privința problemelor de concurență, Dobrogea nu iese neapărat în evidență, cele mai frecvente probleme apărând în zona comercializării de produse alimentare, unde sunt înțelegeri între furnizori și lanțurilor de retail. „Există tentația asta mare (și, evident, ilegală), ca marfa să nu fie vândută sub un anume preț sau ca oferta unora să fie în mod garantat cea mai atractivă. Și-n alte domenii apar cazuri similare (centrale termice, uși, vopseluri etc). Mulți dintre cei sancționați recunosc că au greșit, ba chiar ne ajută, pentru a primi o reducere a sancțiunii. Au fost cazuri în care unii retaileri s-au oferit să-și instruiască furnizorii. Desigur, urmărim cu atenție, căci nu credem orbește promisiunile“, a explicat Bogdan Chirițoiu. El a vorbit și despre investigația încheiată recent în Portul Constanța, în urma căreia CN APC și mai multe firme de pilotaj și remorcaj au fost amendate cu cinci milioane euro - „Cazul a fost grav. Cartelurile din porturile Constanța, Midia și Mangalia au blocat intrarea în piață a altor companii, iar prețurile practicate erau de 2 - 3 ori mai mari decât cele din alte porturi europene. Sper că amenda foarte mare va răscoli lucrurile și va atrage atenția. Oricum, am continuat să primim plângeri privind activitatea din port și am deschis o nouă investigație. Nu pot vorbi mult, cazul e în lucru“. El a precizat că există un proiect de modificare a funcționării portului și de reglementare a tarifelor, prin separarea celor două componente ale CN APC - cea comercială (închirierea spațiilor, operațiunile cu containere, pilotajul etc.) și cea publică (siguranța muncii, împiedicarea tarifelor excesive). Nu în ultimul rând, a fost deschisă și o anchetă în turism, unde mai mulți tour-operatori ar fi limitat discounturile pe care re-vânzătorii le puteau oferi, ca să nu intre într-un război al prețurilor.