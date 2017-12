Constănțean prins când voia să vândă peste 700 de materiale pirotehnice, pentru finala Cupei României

Un tânăr a fost prins de jandarmii bucureşteni cu peste 700 de petarde, torţe şi fumigene, în zona unui mall din Sectorul 3, acesta spunând că voia să le vândă unor persoane pentru a fi folosite la finala Cupei României, dintre Steaua şi Universitatea Cluj, care are loc astăzi, pe Arena Naţională. Reprezentanţii Jandarmeriei Capitalei au declarat că tânărul, în vârstă de 22 de ani, din judeţul Constanţa, a fost depistat în jurul orei 16.00, în zona unui mall, în urma unei acţiuni punctuale. În portbagajul maşinii tânărului au fost găsite peste 700 de materiale pirotehnice, cum ar fi petarde, torţe şi fumigene, de diferite mărimi. Potrivit sursei citate, tânărul a spus că voia să vândă materialele pirotehnice unor persoane, pentru a fi folosite la finala Cupei României, care are loc duminică, pe Arena Naţională. Tânărul a fost dus de jandarmi la Secţia 11 Poliţie, pentru continuarea cercetărilor sub aspectul săvârşirii infracţiunii de deţinere ilegală de materiale pirotehnice. Conform Legii 126/1995, vânzarea articolelor pirotehnice se face numai de către persoanele juridice autorizate în acest sens şi numai în locurile autorizate. Orice operaţiune cu materiale explozive sau articole pirotehnice de divertisment, efectuată fără drept, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la trei luni la un an. Jandarmii bucureşteni asigură măsurile de ordine publică şi siguranţa spectatorilor la finala Cupei României-Timişoreana, dintre echipele Steaua şi Universitatea Cluj, care are loc astăzi, de la ora 21.00, pe Arena Naţională.

