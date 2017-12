Constanţa - țintă a teroriștilor din cauza presupușilor refugiați?

08:34:10 / 21 Septembrie 2017

Islamizarea Europei

Imi cer scuze, dar am impresia ca dna Dana duce lipsa de... ceva. Eu am incredere in tiganii nostri care, daca se ingroasa gluma asta cu invadatorii, vor sti mai bine decit noi sa o rezolve. Statul nu o sa aiba bani pentru toti.De ce nu stau sa-si apere tara? De ce nu se spune cine le da banii si-i mina din spate? Sa si-i ia Merkel si Macrou la ei acasa , sa se spele cu ei pe cap, sa le mai puna niste bombe sub fund ,sa accepte realitatea. Am avut ocazia sa-i vad, astia nu vor muncii in viata lor.Au cu totul alte deziderate. Islamizarea Europei.