Constanța ar putea avea primul pasaj rutier subteran. Vezi unde!

23:17:49 / 13 Mai 2016

constanta = CLOACA TIGANEASCA !!!

constanta este singurul oras din lume care NU MAI ARE TROTUARE ! Transportul in comun este SUB ORICE CRITICA, inghesuit, imputit. constanta nu mai are parcuri, nu mai are oaze de verdeata, in schimb e plina de biserici, benzinarii, carciumi, farmacii si banci !!! PIETELE TOMIS III, GRIVITEI sunt fief-uri TIGANESTI unde se vinde NUMAI la negru si se face cel mai mare TRAFIC cu tigari, alcool si droguri din constanta !!! Orasul e impanzit de TIGANI de zici ca esti in calcuta sau bombay si nu romania !!! In 2000 in constanta locuiau 15.000 de tigani din cei 400.000 de locuitori. Acum sunt peste 100.000 de tigani la 380.000 de locuitori !!!