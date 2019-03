Constanța, let’s make solitude great again!

Jean Lorin Sterian vă invită la THE SOLITUDE SHOW la Constanța, un dialog moderat de Iulia Pană. Pornind de la cartea „Home Alone 3”, discuția despre singurătate în sens poetic, antropologic și ludic este o invitație pentru voi, constănțeni, să aduceți singuratatea proprie în conversație. Pauzele muzicale vor fi înlocuite de pauze poetice, 8 poeme din cele peste 40 din volum se vor auzi chiar în lectura autorului. ,,Home Alone 3" este un inventar de singurătăți, unele cauză, altele efect, fiecare cu gustul, mirosul și textura ei, fiecare cu mecanismul ei de separare-apropiere de ceilalți, fiecare cu motivația și cu absurdul propriu. În carte, singurătatea unește clubul berlinez Berghain, stabilopozii din Constanța și lacul Cișmigiu, covoarele pe care nu a călcat nimeni și plicurile de supă, sticluțele cu nisip din Sahara, frezele făcute în copilărie și herniile inghinale, zilele în care nu primești niciun mail și toate garsonierele lumii. Jean-Lorin Sterian scrie o poezie care „te vizează”, uneori calm ca după furie, alteori lucid ca înainte de tristețe, mereu senzorial și filmic. Există o singurătate care unește și o singurătate care desparte. Tu de care parte a singurătății ești?

JEAN-LORIN STERIAN A debutat la 21 de ani cu un volum de proză scurtă SF care, din fericire, nu se mai găsește pe nicăieri. Atras de impostura asumată, a promovat playback-ul cu formația Grupul Sanitar. După alte trei cărți, a publicat Lorgean, un roman despre protohipsteri și viața într-o redacție de revistă de lifestyle. Ecourile acelei perioade pot fi întâlnite în filmul Starshitting, pe care încă nu a reușit să-l finalizeze. În ultimii ani a călătorit suficient încât ca, de fiecare dată când se află în București, prietenii să-l întrebe: când pleci? Deși a publicat alte volume de literatură și antropologie, a regizat filme și documentare, a făcut expoziții și spectacole și se prezintă necunoscuților drept performer, știe că va rămâne pe vecie tipul care și-a deschis teatru în propria garsonieră.

Cartea se poate cumpăra de aici: http://bit.ly/2RyRGXN.

LANSARE DE CARTE și emisiune de radio live Solitude Show Jean-Lorin Sterian în dialog cu Iulia Pană

18 martie / ora 19:00 /

Doors Club (strada Traian 68A, constanța)