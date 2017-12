Constanţa, pe harta închisorilor secrete ale CIA?

08:58:35 / 11 Decembrie 2014

collateral damage

Daca americanii au inchiriat si au platit chiria ,salut.Dar,este un dar,daca stia ,,proprietarul''pentru ce se inchiriaza ,este altceva. Chiria trebuia marita prohibitiv si americanii ,cum sunt ei stransi la punga ,renuntau.Plecau la bulgari.Dar eu cred ca in ,,relatiile noastre strategice''cu uncle Sam ,a fost stipulat si faptul ca pentru unele activitati ,,specifice''trebuie oarece nebagare in seama .Adica,nu am vazut,nu am auzit,nu am ce sa spun.Chiriasii au lucrat curat .La asociatia de propietari nu s-a primit nicio plangere din care sa reiasa ca acolo se intampla lucruri necurate,ca nu s-a platit factura la ,lumina,caldura,apa rece si calda si nici la ghena de gunoi nu s-au gasit lucruri compromitatoare.Cat despre prostitutie niciatat,ca s-ar fi auzit zgomote orgasmice.Sa fti mandrii ca Domnu Basescu si Georgel Bush au aceasi parere despre personalul din serviciile secrete;,,Sunt oameni buni,sunt patrioti ...''.Ei vedeti ,numai securistii lui Ceausescu erau buni ..de nimic,neiubitori de patrie ,prosti,galagiosi foloseau metode de tortura primitive,lipsita de imaginatie nu asa cum le zice jurnalistul ca erau folosite de CIA.Erau peste tot si stiau toti de prezenta lor.Aceasta este diferenta.Serviciile secrete de astazi sunt peste tot,acopera tot si se fac ca nu stiu si daca stiu ,stiu ca este ordin de ...sus.De fapt cred ca politica americana este intun impas de imagine si acum domn Obama a scos ,,democratia transparenta''la inaintare si ne spune cat de nedemocratic s-au implicat,uneori, americanii in pacea globala.