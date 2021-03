Constanţa. Protocol de colaborare pentru gestionarea situaţiei animalelor abandonate

Primarul municipiului Constanţa, domnul Vergil Chiţac şi preşedintele Asociaţiei Animal Society, doamna Anca Tomescu, au semnat astăzi, la Constanţa, protocolul de colaborare ce vizează gestionarea eficientă a situaţiei animalelor abandonate din oraş.



Astfel, începând de mâine, 16 februarie, debutează prima etapă a proiectului "Efort comun pentru un viitor mai bun", un proiect care implică mai multe campanii de sterilizare gratuită a animalelor de rasă comună din oraş ce vor fi realizate pe raza municipiului Constanţa, un recensământ al acestora, efectuat în premieră de către Animal Society, mai multe programe de informare şi conştientizare adresate constănţenilor, dar şi un apel pentru implicarea societăţii civile.

"Problema câinilor fără stăpân din municipiul Constanţa este una care a fost scăpată de sub control în ultimii ani şi pentru rezolvarea căreia, aşa cum am promis, am adus alături de noi oameni care au experienţă în acest domeniu, oameni cu care vom colabora atât în interesul animalelor abandonate pe străzi, cât şi în interesul constănţenilor.



Proiectul născut din colaborarea Primăriei Constanţa cu Asociaţia Animal Society vine să facă ce nu s-a făcut în ultimii 20 de ani: să ne îngrijim de aceste biete animale. Tocmai de aceea, dacă ne vom implica şi le vom oferi un cămin, fie că vorbim despre unul instituţionalizat sau că adoptăm un animal, atunci vom avea de câştigat cu toţii. În paralel, lucrăm la reabilitarea şi modernizarea Adăpostului, astfel încât capacitatea acestuia să ajungă de la 243 de locuri, cât are acum, la 400 de locuri", a declarat Primarul municipiului Constanţa, domnul Vergil Chiţac.