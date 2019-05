Constanța va găzdui a treia ediție a „Black Sea and Balkans Security Forum“

În perioada 12-14 iunie, va avea loc la Constanța a treia ediție a „Black Sea and Balkans Security Forum”, conferință internațională organizată de ONG-ul New Strategy Center, în parteneriat cu Universitatea "Ovidius" din Constanța și Zona Metropolitană Constanța, sub patronajul al președinției române a Consiliului Europei.

Forumul regional de securitate, care va fi găzduit de complexul Del Mar din Mamaia, va aduce în România invitați cu o vastă experiență profesională pentru a dezbate provocările clasice și emergente de securitate din zona Mării Negre și regiunea Balcanilor. Temele incluse pe agenda evenimentului se referă la amenințările de tip militar și hibrid, la aspecte privind războiul informațional și riscurile în domeniul cibernetic, la modul în care schimbările climatice afectează regiunea, la importanța factorului religios din perspectiva reconcilierii, dar și a radicalizării. Totodată, dezbaterile vor avea în vedere influența militarizării regiunii Mării Negre asupra securității Europei de Est, aspecte privind securitatea energetică, formate de cooperare regională precum Bucharest 9 sau Inițiativa celor 3 Mări, cooperarea industrială în domeniul apărării și provocările războiului de nouă generație. Cooperarea transatlantică, în special din perspectiva asigurării securității Flancului Estic al NATO, precum și mobilitatea militară se vor afla printre subiectele dezbătute la forumul de securitate de la Constanța.

Înalți oficiali români și străini, oficiali NATO și UE, reprezentanți ai instituțiilor cu responsabilități în domeniul relațiilor externe și securității naționale, alături de invitați din zona academică din străinătate vor dezbate în sesiuni deschise, dar și în paneluri supuse regulilor Chatham House, temele de interes pentru securitatea României și zonelor învecinate.