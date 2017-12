Constănțeanul Felix Stroe, viitorul ministru al Transporturilor!

15:22:18 / 14 Octombrie 2017

Baronul canalizarilor

Stroe Felix este prototipul securistului tradator profesionist, fara cuvant si fara caracter. Un personaj insalubru, care prefera ascunzisurile canalizarilor Raja. Acest traseist politic, fost informator si colaborator al Securitatii, fost activist utecist de partid in marina a reusit sa se infiltreze in societatea civila dupa ce a fost trecut obligat fortat in rezerva pentru matrapazlacuri facute pe la unitate la Mangalia. Ulterior s-a asociat cu alti colegi apevisti dati afara din armata, ca Dumitrache Ion si Horghidan Constantin, si vindeau suc la TEC intr-un chiosc din Mangalia. Devenind cap al retelei infractionale si uzitand de trafic de influenta asupra fostilor colegi, acestia s-au apucat sa vanda paine veche contrafacuta armatei, generand o megaescrocherie relatata in presa anilor 90. A urmat privatizarea dubioasa a santierului naval Cap Midia, pe care l-a preluat fraudulos pe mai nimic de la stat, prejudiciind bugetul cu multe milioane de Euro. Din politruc comunist convins, individul Stroe s-a facut cederist taranist si a intrat in 2000 consilier local si viceprimar al Conventiei Democrate cederist al lui Mazare, avand responsabilitatea delegata de a se ocupa de cainii maidanezi. Intre timp Dumitrache Ion a intrat in PDL. Urmare a experientei acumulate ca responsabil de cainii maidanezi in primul mandat al primarului Mazare, Stroe cel obez a devenit director Raja, printr-o lovitura organizata impotriva presedintelui Consiliului Judetean Dutu Stelian, ilegal, cu complicitatea mai multor consilieri judeteni si a secretarului Belu Mariana. Incepand cu 2003 a inceput sifonarea si devalizarea fondurilor repartizate Raja, executarea majoritatii lucrarilor de firmele de casa 2x1 Holding, Geomarco si alte firme controlate de Stroe Cosmin, Dumitrache Ion si alti interpusi, ulterior intrand in hora si firme controlate de Stefanescu sau Papadumitru, interpusi ai responsabiluluide Raja al CJC, Dragomir Cristinel. Pentru a-si asigura protectia, Stroe distribuitorul celei mai scumpe ape din tara, a angajat si popular Raja cu tot felul de personaje dubioase, rezervisti, securisti pensionari, marinari pensionari, fosti primarii si rudele lor, ziaristi si neveste de ziaristi, neamuri de procurori si militieni, toti adunati pentru a crea o ceata protectoare. Fapte neinvestigate pana acum. Incepand cu 2009, dar mai ales din 2012 o data cu instalarea si cimentarea triadei Ponta Oprea Maior, acest personaj sulfuros, Stroe, a facut impreuna cu Fagadau Decebal, Darie Cristian si Dragomir Cristinel, tot ceea ce a putut pentru a ii elimina de la conducerea Psd Constanta pe Mazare si Constantinescu si a-i indrepta spre puscarie. A fost sprijinit direct de Oprea Gabriel si Ponta Viorel, promitand in schimb predarea judetului catre unpreu. A reusit sa ajunga presedinte Psd, I-a eliminat si pe Mazare si Constantinescu prin institutiile de forta ale sistemului, Iar dupa a inceput eliminarea celor care l-au sprijinit, fiind uneltele lui. Au disparut si Darie si Dragomir. Inca nu a reusit sa il inlature pe Fagadau, dar lucreaza intens la asta, comandand zilnic articole contra primariei, intrucat toata presa locala depinde de stipendiile Raja. Iar acum, din pacate, sistemulsecurist a reusit sa infiltreze aceasta conserva tocmai la varful statului. Sa vedeti ce hotii vor urma de acum incolo. Dumitrache Ion isi freaca manutele satisfacut, pentru ca, macar la CJC, il are pe Tutuianu, ginerele paharnicului sau personal, Hondoreanu Ilie. Toata viata lui Stroe se bazeaza pe impostura, lipsa de caracter, inselatorie si fariseism, el insusi recunoscand ca s-a nascut fara coloana vertebrala, sub for a de limacs obez.