Constantinescu, judecat și pentru elicopterul prăbuşit în Siutghiol?

Pentru președintele Consiliului Județean Constanța (CJC), Nicușor Constantinescu, niciun proiect nu rămâne nepedepsit. Aproape toate inițiativele CJC, multe dintre ele reprezentând proiecte-pilot la nivel național, sunt cercetate și anchetate de procurori, deși sunt puse în aplicare în baza unor hotărâri de Consiliu Județean în vigoare și legale, avizate de Prefectura Constanța. Dacă până acum vorbeam despre reîmpădurirea județului, refacerea livezilor, amenajarea de porturi turistice la Dunăre ori de achiziționarea de locuințe pentru medicii Spitalului Județean, mai nou, Constantinescu are un dosar pe numele său privind achiziția, prin accesarea fondurilor comunitare, a unui elicopter care a ajuns să fie utilizat de SMURD pentru salvarea de vieți. Concret, este vorba despe acel aparat de zbor care s-a prăbușit anul trecut în lacul Siutghiol. Amintim că, în urma accidentului, toate cele patru persoane aflate la bord (un pilot, un copilot, un medic şi o asistentă) și-au pierdut viața. Deși elicopterul achiziționat de CJC fusese dotat și predat către SMURD cu dotări necesare flotabilității în caz de impact cu luciul apei, aparatul de zbor nu era echipat cu acestea în cadrul acelui zbor. Culmea este că, deși au trecut mai bine de șase luni de la acel accident nefericit, nu a fost găsit vreun vinovat.

APARAT DE ZBOR În acest nou dosar, procurorii din cadrul DNA Constanța au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a lui Constantinescu pentru abuz în serviciu. În rechizitoriu, procurorii consideră însă că liderul CJC ar fi atribuit în mod nelegal un contract de achiziție publică având ca obiect „Servicii de operare elicopter multifuncțional, medicalizat”, „Servicii de transport ocazional” și „Servicii de reparare și întreținere a elicopterelor”. În urmă cu doi ani, CJC, cu fonduri europene, achiziționa un elicopter pentru intervenţie în caz de urgenţă, la care autorităţile ajung cu mare greutate. Pentru a ajuta cât mai multă lume, conducerea CJC a pus elicopterul la dispoziția MAI pentru cele mai dificile misiuni ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență: incendii sau accidente rutiere.

Întrebat despre acest ultim dosar, Constantinescu a declarat pentru presa constănțeană că este încă un abuz al DNA. ”Unde sunt adevărații vinovați pentru moartea celor patru? Dacă elicopterul rămânea în administrarea CJC, respectiv la operatorul de la Tuzla, cei patru trăiau și azi! Normele impuse de CJC atunci când a fost achiziționat elicopterul au fost cele impuse de Uniunea Europeană, inclusiv purtarea vestelor de salvare, dar care nu au mai fost respectate de MAI. Asta e dreptatea în România!“, a spus Constantinescu. La începutul acestui an, șeful CJC a afirmat că i s-au solicitat toate documentele privind achiziționarea de către Consiliu a elicopterului care a fost predat către SMURD, tot ce a stat la baza documentației tehnico-economice în baza căreia s-a făcut licitația, procesele-verbale de recepție inițiale și procesele-verbale de predare a elicopterului către SMURD. ”Sunt dispus să dau și eu declarații în acest caz, dar spun că atât eu, cât și angajații Consiliului nu avem nicio vinovăție. Noi suntem singurul județ care am reușit, pe bani europeni, să luăm un elicopter, achiziționat de la producătorul Eurocopter, prin programul transfrontalier intitulat „Equipment to save our lives”, în parteneriat cu autorităţile bulgare din localităţile Krushari şi General Toshevo (districtul Dobrich)”, a spus, atunci, Constantinescu, care a amintit că de pe aparatul de zbor prăbușit lipseau flotoarele, deși acestea fuseseră achiziționate de CJC.