Contestații la REZIDENȚIAT 2018! S-au ANULAT unele întrebări!

Concursul național Rezidențiat 2018, sesiunea noiembrie, n-a scăpat de contestații. Comisia de elaborare a întrebărilor a analizat contestațiile privind răspunsurile corecte și a hotărât: pentru DOMENIUL MEDICINĂ - au fost analizate 17 contestații privind modul de alcătuire a întrebărilor. În urma analizei, toate contestațiile au fost respinse ca nefondate; deci nu s-a anulat nici o întrebare. Astfel, grilele cu răspunsurile corecte, comunicate în ziua de 18 noiembrie 2018, rămân definitive.

Pentru DOMENIUL FARMACIE au fost analizate 4 contestații privind modul de alcătuire a întrebărilor. În urma analizei, toate contestațiile au fost respinse ca nefondate. Nu s-a anulat nici o întrebare. Grilele cu răspunsurile corecte, comunicate în 18 noiembrie 2018, rămân definitive.

În schimb, pentru DOMENIUL MEDICINĂ DENTARĂ lucrurile sunt diferite față de domeniile menționate anterior. Astfel, au fost analizate 73 de contestații privind modul de alcătuire a întrebărilor. În urma analizei, Comisia de contestații - domeniul Medicină Dentară a decis: a. Anularea întrebării 45 - varianta A, respectiv 13 - varianta B, 8 - varianta C, 38 - varianta D;

b. Anularea întrebării 10 - varianta A, respectiv 24 - varianta B, 42 - varianta C, 30 - varianta D; c. Restul contestațiilor au fost respinse ca nefondate.

Grilele cu răspunsuri corecte, în urma anulării întrebărilor de mai sus, sunt afișate pe site-ul concursului http://rezidentiat.ms.ro și rămân definitive.

Clasificarea finală, data, locul și ora de prezentare pentru repartiția candidaților pe specialități și centre de pregătire vor fi afișate ulterior pe site-ul concursului http://rezidentiat.ms.ro, potrivit organizatorilor.

REAMINTIM Reamintim că 8.419 de tineri medici s-au înscris la concursul de intrare în Rezidențiat în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie.

Anul acesta, la solicitarea Ministerului Sănătății, Guvernul României a aprobat majorarea cifrei de școlarizare de la 4.000 la 5.415. “Anul acesta am crescut numărul locurilor și posturilor scoase la concurs și am corelat numărul acestora cu necesarul de medici pe fiecare specialitate. Am suplimentat locurile pe specialități deficitare ca de exemplu epidemiologie și medicină de familie pentru că avem un deficit de medici epidemiologici în spitale, dar și de medici de familie în zonele rurale”, a declarat ministrul Sănătății, Sorina Pintea.

În 2018 s-a înregistrat cel mai mare număr, din ultimii ani, de absolvenți ai universităților de medicină și farmacie care s-au înscris la concurs.

„Avem un record de înscriși din ultimii ani. După o analiză am constatat că, alături de creșterea numărului de locuri, ultimele măsuri din programul de guvernare pe care le-am aplicat, și mă refer aici la creșterea salariilor medicilor și programul de dotare cu echipamente medicale al spitalelor, au făcut ca medici care s-au îndreptat spre alte domenii, ca de exemplu industria farma, să dorească să lucreze în unitățile sanitare”, a declarat Sorina Pintea.

La fel ca în anii trecuți, concursul de intrare în Rezidențiat s-a desfășurat în 6 centre universitare: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara.

În sesiunea din acest an, cei 8.419 tinerii medici, absolvenţi ai universităţilor de medicină şi farmacie au concurat pe un număr de 5.415 de locuri și posturi. Dintre cele 5.415 de locuri și posturi, 4.730 de locuri/ posturi sunt pentru medicină, 406 de locuri/posturi pentru medicină dentară şi 225 pentru farmacie, 54 pentru ministere cu rețea sanitară proprie.

CONSTANȚA Potrivit Direcției de Sănătate Publică Județeană Constanța, în Centrul Universitar Constanța s-au înscris la concursul național de Rezidențiat 343 de candidați, pe următoarele domenii: MEDICINĂ - 279; MEDICINĂ DENTARĂ - 31; FARMACIE - 33.

De asemenea, în Centrul Universitar Constanța au fost scoase la concurs: 140 de locuri și 16 posturi pentru domeniul Medicină; niciun loc/post pentru domeniul Medicină Dentară; 20 locuri și niciun post pentru domeniul Farmacie.

Punctajul minim de promovare pentru fiecare domeniu este de 60% din punctajul maxim realizat la nivel național.