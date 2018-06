Contra, mulțumit după succesul cu Finlanda

Victoria obținută marți seară, la Ploiești, de naționala României, 2-0 (Cr. Manea 37, C. Deac 61) cu Finlanda, a venit la capătul unei partide în care evoluția tricolorilor l-a mulțumit pe selecționerul Cosmin Contra. „Sunt un antrenor fericit. Dacă după meciul cu Chile am spus că nu am fost mulţumit de multe momente din joc, mai ales că adversarul a jucat în zece oameni, azi (n.r. - marți) consider că am făcut un joc bun împotriva unei echipe nordice. Este o victorie meritată a noastră şi mă bucur că suntem pe un drum ascendent, atât ca momente de joc, cât şi ca rezultate. Dacă vom continua pe drumul acesta avem şanse să ne calificăm la Campionatul European”, a declarat Contra.

Tehnicianul român a menţionat că, din punctul său de vedere, din formula de joc a tricolorilor în partida cu Finlanda au lipsit şase titulari, pe care nu i-a nominalizat, dar despre Budescu a spus că trebuie să se pună la punct la capitolul fizic în perioada de pregătire din această vară.

VICTORIE PENTRU LOBONȚ

Selecţionerul i-a dedicat victoria din amicalul cu Finlanda portarului Bogdan Lobonţ, care a evoluat marți seară pentru ultima oară în calitate de jucător, bifând a 96-a selecție la națională: „Bogdan Lobonţ şi-a dorit să joace din minutul 86. Nu putea să iasă în minutul 86 şi atunci asta a fost strategia pe care am făcut-o cu el şi mă bucur că am reuşit. Fizic, medical, e bine, el se antrenază cot la cot cu ceilalţi portari şi o face foarte bine. Aşa am decis cu el şi astăzi (n.r. - marți) era şi ziua lui şi trebuia să-i facem toate poftele dacă puteam”. După retragerea din activitate, Lobonţ ar putea rămâne în staff-ul echipei naţionale a României.

„A fost un meci mai special. Mă bucur că am câştigat şi i-am putut oferi lui Bogdan ultima victorie. A fost un moment emoţionant când a intrat pe teren. Dacă sunt sănătos, o să-i depăşesc selecţiile. Acum mergem în vacanţă şi altfel este după o victorie”, a spus Tătăruşanu, care i-a predat în minutul 87 banderola de căpitan lui Lobonț. Și Cristi Manea, autorul primului gol al tricolorilor, a fost bucuros nu doar pentru prima lui reușită la națională: „Suntem foarte bucuroşi pentru că am reuşit să-i facem un cadou lui Bogdan. Mă înţeleg foarte bine cu toţi. Şi Bogdan Lobonţ este unul dintre cei mai buni prieteni ai mei. Am crescut cu el, este unul dintre cei mai buni portari ai României”.