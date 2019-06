Contra nu mai vrea repetate greşelile din partida cu Suedia

Reprezentativa de fotbal a României va susţine vineri seară, la Oslo, de la ora 21.45 (în direct la Pro TV), în compania Norvegiei, o partidă extrem de importantă în cadrul Grupei F a preliminariile EURO 2020. Meciul din etapa a treia este unul în care jucătorii conduşi de selecţionerul Cosmin Contra nu au voie să piardă, lupta pentru clasarea pe primele două locuri, care asigură prezenţa la turneul final, fiind una .

Tricolorii au efectuat joi seară, pe stadionul „Ullevaal”, antrenamentul oficial înaintea confruntării cu norvegienii. Acesta a fost devansat cu 90 de minute față de ora stabilită inițial din cauza codului roșu de precipitații anunțat. Iar dacă şedința de pregătire a început pe o vreme frumoasă, pe parcursul celor 60 de minute cât a durat antrenamentul oficial au urmat câteva reprize de ploaie torențială și descărcări electrice, vremea schimbându-se radical.

„Formația Norvegiei are jucători dezechilibranți de la mijloc în sus. Respect adversarul, dar nu mă tem de nici un adversar. Îmi doresc ca să nu mai repetăm greșelile din prima repriză cu Suedia. Cred că suntem o echipă care putem pune probleme oricărui adversar. Ca nivel de atitudine şi implicare, nu am ce să le reproşez jucătorilor de când am venit. Jocul Norvegiei s-a schimbat în bine de când a venit Lars Lagerbäck şi a adus un plus de experienţă, un plus în jocul echipei. Au câştigat şi grupa din Liga Naţiunilor”, a declarat Cosmin Contra la conferinţa de presă desfăşurată joi seară, la Oslo.

„Norvegia mi se pare o echipă energică, cu valori individuale. Chiar și colegii mei bulgari de la club m-au avertizat că formează o echipă de calitate. Este un meci în care trebuie să luăm punct sau puncte, avem entuziasm și încredere în forțele noastre de când Cosmin Contra este selecționer”, a spus şi atacantul Claudiu Keşeru.

Formula probabilă de start a tricolorilor: Tătărușanu - R. Benzar, Săpunaru (cpt.), Dr. Grigore, Bancu - R. Marin, T. Băluță - C. Deac, N. Stanciu, Chipciu - Keșeru.

Celelalte meciuri din etapa a treia a Grupei F - vineri, ora 21.45: Insulele Feroe - Spania și Suedia - Malta.

Clasament Grupa F: 1. Spania 6p (4-1), 2. Suedia 4p (5-4), 3. ROMÂNIA 3p (5-3), 4. Malta 3p (2-3), 5. Norvegia 1p (4-5), 6. Insulele Feroe 0p (2-6).