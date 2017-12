Contra vrea performanță la naţionala României

16:00:43 / 23 Septembrie 2017

Din rau mai in rau.,

Nu ma mira nimic ca de 4 ani de cand burleanu a ajuns cu sprijinul lui ponta presedintele uniuniii nationale de fotbal in detrementul lui Gica POpescu,m Asta este statul MAFIOT blagoslovit de calaul dictator si diversionist basescu traian, Nu stiu de ce cluburile de fotbal nu zic nimic, sta ca porcul in popusoi si nu il da afara pe acest AGEAMIU de burleanu, Bomba vine si in cazul numirii lui contra ca selectioner,. STAU SI ANALIZEZ , compar si trag concluzii ca nu se putea sa vina la nationala un mare antrenor care a fost si mare fotbalist !!!! DECE ????? Pentru-ca nu vrea imbecilul VREMELNIC de burleanu,. Dece nu-l gasiti mai intai pe Victor Piturca , care are toate calitatile de antrenor inclusiv seriozitate si exigenta de fatbalistul convocat la lot, CINE NU-L VREA ????????? DE CE NU-L ADUCETI PE BIOLONY ??? CE CE NU-L ADUCETI PE OLAROIU ??? DAR DE CE NU-L AGREATI PE GICA HAGI, REGILE FATBALULUI ROMANESC DIN TOATE TIMPURILE,. De vina gasesc ca sun conducerile cluburilor de fotbal care nu au un cuvant clar de spus si sustinut si se lasa mereu purtati ca o barca de valui., Imi este scarba sa folosesc cuvantul de contra caci chiar seamana cu gia contra,. Nu are nici o carte de vizita care sa-l recomande selectioner,. De o mie de ori era mai bun M. Lucescu, ADONI, GRIGORAS, etc,. Ganditiva bine pana nu vine TYNAMYL si in fotbal