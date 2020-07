Convocare AGA

Subscrisa S.C XENOTI S.R.L. – IN REORGANIZARE cu sediul in CONSTANTA, COMPLEX FLORA MAMAIA inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J13/4615/1994, cod fiscal 6743250, reprezentata legal prin VALENTINA ILIESCU, in calitate de IMPUTERNICIT ADMINISTRATOR SPECIAL conform procura nr. 1039/01.07.2020 si ARTEMIS LEGAL INSOLVENCY SPRL prin asociat coordonator AV. DIANA RADULESCU, in temeiul Legii 31/1990,

Convoaca Adunarea Generala a Asociatilor in vederea aprobarii Situatiilor Financiare la 31.12.2019, in data de 29.07.2020, orele 12.00 la sediul social al societatii.

In situatia in care cvorumul nu va fi intrunit, urmeaza ca Adunarea Generala sa se ulterior incheierii Procesului verbal al adunarii din data de 29.07.2020.