Craiova nu a egalat-o pe FCSB

Singurul meci disputat duminică în etapa a 16-a din Liga 1 la fotbal s-a încheiat cu victoria oaspeților, Astra Giurgiu învingând-o la limită pe CS Universitatea Craiova. Unicul gol al partidei care a avut loc la Drobeta Turnu Severin a fost înscris de Săpunaru, dintr-o lovitură de la 11 metri obținută de Alibec. Craiova a irosit astfel șansa de a egala la puncte liderul clasamentului, Steaua păstrând avantajul de trei puncte față de gruparea olteană.

Rezultate - vineri: FC Botoșani - FC Voluntari 0-1 (Ad. Bălan 45+1), Pandurii Tg. Jiu - ACS Poli Timișoara 2-2 (Antal 37, 54 / Ad. Popovici 16, Doman 60-pen.); sâmbătă: CSM Poli Iași - ASA Tg. Mureș 0-0, Concordia Chiajna - FC Steaua București 1-0 (N. Roşu 23); duminică: CS Universitatea Craiova - Astra Giurgiu 0-1 (Săpunaru 26-pen.).

Programul partidelor de luni - ora 18.00: FC Viitorul - Gaz Metan Mediaș, ora 20.30: Dinamo București - CFR Cluj. Meciurile sunt transmise în direct la Digi Sport, Dolce Sport, Look TV și Look Plus.

Clasament: 1. FC Steaua 33p (golaveraj: 22-11), 2. CS U. Craiova 30p (23-16), 3. Gaz Metan 26p (20-16), 4. FC VIITORUL 26p (18-16), 5. CFR 23p (26-12), 6. Dinamo 23p (26-17), 7. Botoșani 23p (23-17), 8. Voluntari 21p (22-22), 9. Pandurii 20p (17-20), 10. Astra 20p (16-20), 11. Concordia 16p (8-18), 12. Iași 13p (13-19), 13. ASA 3p (12-29), 14. ACS Poli 1p (16-29). CFR și ASA sunt penalizate cu câte șase puncte, iar ACS Poli, cu 14 puncte.