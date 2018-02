Cristi Ganea, la meciul cu numărul 100 în Liga 1

Cu ocazia întâlnirii din penultima etapă a sezonului regulat, dintre FC Viitorul și FC Botoșani, disputată luni seară, pe stadionul „Central” din Complexul Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, unul dintre componenții formației constănțene, internaționalul Cristian Ganea, a evoluat în meciul cu numărul 100 în Liga 1. Dintre acestea, 84 de partide au fost în tricoul Viitorului. În vârstă de 26 de ani, Cristi Ganea evoluează din 2015 pentru FC Viitorul, reușind în această perioadă, doar în primul eșalon, să înscrie șase goluri și opt pase de gol.

„Sunt foarte bucuros, sunt mândru de acest lucru. De mic copil îmi doream să ajung în liga întâi și mă bucur că am ajuns la meciul cu numărul o sută. Am aproape trei ani de când joc la Viitorul, am făcut lucruri mari aici, am câștigat campionatul. Primul meci în liga întâi a fost la Ploiești, când eram la FC Brașov, dar cel mai frumos moment a fost pentru mine meciul cu CFR, pentru că a fost ca o finală, am luat campionatul. Am avut ani foarte buni la Viitorul, iar prin meciurile mele, prin munca mea și prin seriozitate am ajuns și la echipa națională”, a declarat Cristi Ganea pentru site-ul oficial al clubului constănțean.

GICĂ HAGI A CRITICAT, DIN NOU, CONDUCEREA FIORENTINEI

Meciul cu FC Botoșani a reprezentat pentru FC Viitorul al treilea joc consecutiv fără înfrângere în Liga 1 în acest an cu Ianis Hagi în postura de căpitan al echipei constănțene. Viitorul este neînvinsă inclusiv în meciurile de verificare disputate în acest an în cantonamentul de la Belek. Evoluțiile lui Ianis Hagi din primele meciuri jucate în acest an l-au determinat pe managerul tehnic al Viitorului, Gheorghe Hagi, să arunce din nou săgeți către conducătorii Fiorentinei, care nu i-au oferit nicio șansă „decarului” constănțean, cei vizați fiind Pantaleo Corvino, directorul sportiv, și antrenorul Stefano Pioli. „Un an și jumătate nu am zis nimic. Dar m-au mințit în față, pe mine și pe Ianis. Directorul sportiv decide tot la Fiorentina. Este mai rău decât în România, pe vremea generalilor. Nu l-ați băgat pentru că era român şi trebuia să aștepte. Oare ce grad de evaluare are Pioli? A avut o sută de milioane de euro buget și este pe locul 11. Ianis a avut trei oferte, iar un antrenor mare a spus ca Ianis poate fi comparat cu Totti. Și vă mai spun una. L-au amendat pe jucător pentru că a declarat că este dezamăgit și nu joacă la Fiorentina. Cinci sute de euro mai puțin”, a spus Gică Hagi la conferința de presă desfășurată după victoria de luni seară obținută de FC Viitorul, 2-1 (I. Hagi 34, A. Ciobanu 90+4 / M. Roman I 10-pen.) cu FC Botoșani, în etapa a 25-a a Ligii 1.

Citește și:

Viitorul, tot mai aproape de play-off