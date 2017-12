Cristian Boureanu rămâne în arest. Decizia este definitivă

Cristian Boureanu rămâne în arest, au decis magistrații Tribunalului București. Fostul deputat reușise inițial să scape de măsură și să fie plasat sub control judiciar. Cristian Boureanu a fost din nou la un pas de libertate, după ce judecătorii au decis să îl plaseze sub control judiciar. Magistrații au motivat decizia de eliberare a fostului deputat precizând că acesta și-a schimbat atitudinea sfidătoare față de polițiști, se află la prima abatere penală și este unic întreținător al unui minor. Decizia a fost contestată de procoruri, iar magistrații Tribunalului București au hotărât ca Boureanu să rămână în arest. Decizia este definitivă și irevocabilă, scrie libertatea. Cristian Boureanu s-a prezentat vineri în faţa magistraţilor ca să încerce să scape de arestul preventiv. Fostul parlamentar a cerut să fie arestat la domiciliu sau să fie judecat sub control judiciar. În sală, Boureanu a spus că era un cetăţean român beat, care se afla pe scaunul din dreapta şi nu a conştientizat ce s-a întâmplat. Poliţiştul e cel care l-ar fi provocat, mai susţine fostul deputat. Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 i-au trimis în judecată, miercuri, pe Cristian Boureanu, acuzat că a agresat un poliţist rutier şi pe iubita sa, Laura Dincă, pentru mărturie mincinoasă.

Pe 9 iunie, în jurul orelor 01:30, maşina în care se afla Cristian Boureanu a fost oprită în trafic, în zona Piaţa Charles de Gaulle din Sectorul 1 al Capitalei de un echipaj de poliţie rutieră. Procurorii susţin în rechizitoriu că omul de afaceri "s-a manifestat violent, la momentul solicitării documentelor de identitate de către un agent de poliţie din cadrul DGPMB – Brigada Rutieră, în sensul că l-a ameninţat pe acesta, i-a prins degetele mâinii drepte prin închiderea portierei autoturismului, i-a răsucit mâna stânga, i-a rupt cămaşa uniformei de serviciu şi l-a lovit cu genunchiul în zona inghinală, provocându-i leziuni traumatice care pot necesita un număr de 15-20 zile de îngrijiri medicale".

Astfel, omul de afaceri a fost trimis în judecată pentru trei infracţuni de ultraj, acesta aflându-se în continuare în arest preventiv.

Potrivit procurorilor, fiind audiată în calitate de martor, pe 9 iunie şi 6 iulie, Laura Dincă, iubita lui Cristian Boureanu a făcut afirmaţii mincinoase şi "a creat o situaţie favorabilă fostului deputat". Astfel, declaraţia acesteia din 6 iulie este în contradicţie cu cea anterioară şi cu probatoriul administrat în dosar.

Dosarul a fost trimis spre soluţionare Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti.